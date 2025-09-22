Chưa có xe giao, Yamaha PG-1 2025 đã “kênh” giá tại một số đại lý

Ra mắt khách Việt vào giữa tháng 9, bản nâng cấp của Yamaha PG-1 vẫn đang trong giai đoạn nhận cọc. Trong khi nhiều showroom tại Hà Nội và TPHCM báo khách đặt cọc, chờ nhận xe theo lượt với giá bán niêm yết, thì một số đại lý tại khu vực miền Trung lại đang “thét” giá mẫu naked underbone này.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số đại lý tại miền Trung đang báo giá 37-38 triệu đồng với những chiếc PG-1 Cao cấp thuộc suất giao sớm, tức chênh khoảng 2-3 triệu đồng so với giá niêm yết (34,464 triệu đồng). Thậm chí, có nơi thông báo giá bán lên tới 38,5 triệu đồng.

Yamaha PG-1 2025 có giá bán dao động 30,928-34,855 triệu đồng, tăng nhiều nhất 3 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Johnny & Supercar Vlog).

Nếu không muốn chi thêm, người dùng cần cọc trước 1 triệu đồng và chờ đợi. Theo chia sẻ của các nhân viên tư vấn bán hàng ở một số đại lý, lô xe đầu tiên sẽ được đưa về vào cuối tháng 9 và không rõ số lượng, nhưng có showroom tại Hà Nội đã thông báo tạm dừng nhận cọc PG-1 mới.

“Kịch bản” giá của Yamaha PG-1 2025 có phần giống xe đời cũ lúc mới ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2023. Từ mức chênh 1-3 triệu đồng ngay sau khi vừa được giới thiệu, dòng xe này có thời điểm bị đẩy giá lên tới 40 triệu đồng, tức là “kênh” 10 triệu đồng so với mức niêm yết.

Tình trạng “đội” giá của Yamaha PG-1 đời cũ liên tục kéo dài trong nhiều tháng, và phải đến giữa năm 2024 mới chấm dứt, khi nguồn cung của mẫu xe này đầy đủ hơn. Trong dải sản phẩm của Yamaha Việt Nam, PG-1 là mẫu xe duy nhất bị bán chênh giá, từ trước đến nay.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha PG-1 2025 vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 115cc, làm mát bằng gió, sản sinh 8,8 mã lực và 9,5Nm. Hộp số của xe có 4 cấp, truyền động bằng xích (Ảnh: Lê Đình Thịnh).

Yamaha PG-1 tạo được sự quan tâm lớn nhờ thiết kế độc lạ, giống dòng Honda CT125, nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn, nhờ được lắp ráp trong nước. Tạo hình cá tính của mẫu xe này thu hút được đông đảo khách hàng trẻ tuổi, và những người dùng tìm kiếm một mẫu xe hai bánh có khả năng tùy biến, cá nhân hóa cao.

Ở phiên bản 2025, thiết kế tổng thể của Yamaha PG-1 vẫn giữ nguyên nhưng sở hữu bộ tem mới, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt hơn. Nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng xe này là hệ thống phanh chống bó cứng ABS trước, đi kèm đĩa phanh 245mm, trên hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị cụm đồng hồ điện tử LCD kiểu mới giống mẫu xe côn tay XS155R, đồng thời đặt lệch sang một bên thay vì vị trí trung tâm như ở đời cũ. Các trang bị còn lại của PG-1 2025 không có gì thay đổi, xe vẫn sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng và phía sau dạng lò xo đôi.