Tháng đầu có bản mới, Mazda CX-3 cải thiện sức hút nhưng chưa nổi bật

Trong tháng 8, Mazda CX-3 là sản phẩm gây chú ý tại phân khúc SUV cỡ B và B+, khi được chuyển sang lắp ráp trong nước, đồng thời có nâng cấp nhỏ. Trước đó, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đã có 4 năm không có phiên bản mới.

Thiết kế của CX-3 từng là điểm trừ với đông đảo người dùng, khi vẫn sử dụng lưới tản nhiệt cũ dạng thanh ngang. Nhưng với phiên bản 2025, chi tiết này đã được thay đổi thành mặt lưới giống các “đàn anh”, ngoài ra cản trước/sau của xe cũng có kiểu dáng mới.

Phần lớn trang bị của Mazda CX-3 2025 vẫn giữ nguyên giống đời cũ, gói công nghệ i-Activsense chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất (Ảnh: Đại lý Mazda).

Giá bán của Mazda CX-3 mới cũng thay đổi, tăng 18-30 triệu đồng lên mức 549-659 triệu đồng (4 phiên bản). So với tầm giá 600-700 triệu đồng của các đối thủ cùng phân khúc, CX-3 2025 vẫn tương đối dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, sức tiêu thụ của mẫu xe này chưa thực sự bứt phá. Theo số liệu được công bố bởi Hiệp hội Các nhà Sản Xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 8 của Mazda CX-3 đạt 115 chiếc, chỉ bán nhiều hơn 4 xe so với tháng 7.

Phân khúc này còn nhiều mẫu xe như Haval Jolion, Geely Coolray, Lynk & Co 06… nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù vậy, Mazda CX-3 vẫn là một trong số ít những cái tên có sức tiêu thụ tăng trưởng ở phân khúc SUV cỡ B và B+ trong tháng 8. Ngoài ra còn có VinFast VF 6 (tăng 7,1%) và Hyundai Creta (tăng 44,9%).

Phần đông các sản phẩm còn lại đều ghi nhận doanh số đi xuống theo xu thế chung, do nửa cuối tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch (dịp thấp điểm thường niên). Thứ hạng của các mẫu SUV cỡ B và B+ ít có sự thay đổi trong tháng 8 ngoài Hyundai Creta, vượt lên trên Honda HR-V và Kia Seltos.

Hyundai Creta trong tháng 8 được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nhưng một số đại lý có tung thêm ưu đãi riêng, giúp giá bán thực tế của mẫu xe Hàn Quốc được giảm tới 50 triệu đồng (Ảnh: TC Motor).

VinFast VF 6 tiếp tục duy trì vị thế số 1 tại phân khúc SUV cỡ B và B+ với 2.038 chiếc được giao tới tay người dùng. Xếp ngay sau trong phân khúc này lần lượt là Toyota Yaris Cross ở vị trí thứ 2 và Mitsubishi Xforce ở vị trí thứ 3.

Đáng chú ý, với doanh số trên, VinFast VF 6 cũng lọt vào top 4 sản phẩm “hút” khách nhất toàn thị trường Việt Nam trong tháng 8.

Cả hai mẫu xe Nhật Bản trên đều ghi nhận doanh số sụt giảm so với tháng 7, trong đó Xforce giảm nhiều hơn Yaris Cross, lên tới 24%. Đáng nói rằng, Mitsubishi Xforce có ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 8, quy đổi thành mức giảm lớn hơn “đồng hương”.