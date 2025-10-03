Suzuki XBee "nhỏ mà có võ", dùng chung động cơ mild-hybrid với Swift

Mẫu crossover cỡ nhỏ này tiếp tục cạnh tranh bằng sự kết hợp giữa phong cách độc đáo, kích thước nhỏ gọn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu (Ảnh: Suzuki).

Ở phiên bản mới ra mắt, Suzuki XBee có ngoại hình sắc sảo hơn, trong khi nội thất được nâng cấp nhẹ về nội thất, vẫn giữ nét đặc trưng pha trộn giữa phong cách “gầm cao địa hình” và phong cách kei car nhỏ gọn. Dưới nắp ca-pô, Suzuki XBee tiếp tục sử dụng hệ truyền động mild-hybrid mượn từ Swift, với tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh.

Mũi xe dựng đứng được trang bị đèn pha LED hình bán nguyệt, lưới tản nhiệt nhỏ gọn, cản trước thiết kế mạnh mẽ. Phần thân xe gần như không thay đổi, trong khi đuôi xe được tinh chỉnh nhẹ với cản sau và cụm đèn hậu LED mới.

Phiên bản tiêu chuẩn MX dùng mâm thép đi cùng ốp hubcap, trong khi bản cao cấp MZ được trang bị mâm hợp kim phay họa tiết chữ “X”. Có nhiều tuỳ chọn màu sơn, đơn hoặc phối hai tông màu, kèm các phụ kiện tùy chọn như decal trang trí, ốp cản, hoặc lưới tản nhiệt thay thế.

Đề cao tính thực dụng, Suzuki XBee có thiết kế nội thất theo phong cách truyền thống, với nhiều nút vật lý (Ảnh: Suzuki).

Không gian bên trong xe có một số nâng cấp đáng chú ý, như màn hình kỹ thuật số 7 inch là trang bị tiêu chuẩn, có thể kết hợp với màn hình HUD và màn hình giải trí cảm ứng 9 inch. Vô lăng mới tích hợp lẫy chuyển số, cửa gió điều hòa được thiết kế lại.

Gói nâng cấp tùy chọn bổ sung các chi tiết ốp giả da trên táp-lô và cửa, ghế bọc vải chống nước và đèn nội thất LED.

Tính thực dụng vẫn là ưu tiên của Suzuki XBee, với hàng ghế sau trượt/ngả linh hoạt, sàn khoang hành lý chống bám bẩn, nhiều ngăn chứa đồ và khoang để đồ ngầm. Trang bị tiện nghi bao gồm: ghế trước sưởi, vô lăng sưởi và 2 cổng USB.

Với thiết kế vuông vức, trần cao, nên dù là xe cỡ nhỏ, nhưng không gian bên trong khá thoải mái cho 4 người ngồi (Ảnh: Suzuki).

Suzuki XBee facelift sử dụng nền tảng Heartect, kết hợp với động cơ mild-hybrid Z12E 1.2L 3 xi-lanh giống của mẫu Swift, cho công suất 81 mã lực và mô-men xoắn 109Nm. Thông số này thấp hơn động cơ tăng áp 1.0L đời cũ nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn, được kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước (2WD) hoặc tùy chọn dẫn động 4 bánh (4WD).

Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động giúp giảm độ nghiêng thân xe, cùng với keo giảm rung để tăng độ êm ái. Trang bị an toàn cũng được nâng cấp đáng kể.

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và tính năng hỗ trợ giữ làn (LKA) là trang bị tiêu chuẩn. Bản MZ có thêm phanh tay điện tử, kiểm soát xuống dốc, chế độ Grip, Snow và Sport.

Xe sử dụng động cơ mild-hybrid 1.2L và hộp số CVT từ mẫu Swift (Ảnh: Suzuki).

Suzuki XBee mới đã được mở bán tại Nhật với giá khởi điểm 2.157.100 yên (khoảng 386 triệu đồng) cho bản MX 2WD và cao nhất là 2.500.300 yên (448 triệu đồng) cho bản MZ 4WD.