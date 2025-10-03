Rộ tin xe Trung Quốc cùng cỡ Xforce có suất mua nội bộ giảm 180 triệu đồng

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao với thông tin Omoda C5 tiêu chuẩn giảm giá còn hơn 350 triệu đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, đây là ưu đãi của hãng xe Trung Quốc dành cho đối tác, áp dụng dưới dạng voucher giảm giá và số lượng không nhiều.

Thực tế, nhiều hãng xe tại Việt Nam cũng có ưu đãi đặc biệt dành cho đối tác, công nhân viên hoặc địa phương với mức giảm lớn hơn các chương trình dành cho người dùng phổ thông. Như VinFast có chính sách giảm giá dành cho công nhân viên, hay Skoda từng giảm trực tiếp 10% trên giá bán lẻ cho người dân tại Quảng Ninh (nơi hãng xe này đặt nhà máy) trong tháng 7 và tháng 8.

Những suất mua nội bộ của các hãng xe dành cho đối tác thường có mức giảm lớn (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Về trường hợp của Omoda C5, voucher mua xe dành cho đối tác của hãng xe Trung Quốc có giá trị 180 triệu đồng, có thể áp dụng cho tất cả các phiên bản của dòng xe này, và bản tiêu chuẩn của Jaecoo J7. Chi tiết giá bán sau khi trừ đi ưu đãi như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi Omoda C5 Luxury 539.000.000 180.000.000 359.000.000 Omoda C5 Premium 589.000.000 180.000.000 409.000.000 Omoda C5 Flagship 669.000.000 180.000.000 489.000.000 Jaecoo J7 Flagship 739.000.000 180.000.000 559.000.000

Giá ưu đãi của suất mua nội bộ Omoda & Jaecoo dành cho đối tác (Đơn vị: Đồng).

Trong phân khúc B-SUV, giá niêm yết của Omoda C5 vốn đang khá hấp dẫn so với các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng). Với suất mua nội bộ trên, giá khởi điểm thực tế của mẫu xe Trung Quốc này thậm chí rẻ ngang xe hạng A, như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng).

Nhưng voucher ưu đãi trên chỉ có thể chuyển nhượng cho cán bộ công nhân viên cũng thuộc hệ sinh thái thuộc đối tác của Omoda & Jaecoo và dành cho những người ký hợp đồng đặt cọc trong tháng 9. Ngoài ra, khi sử dụng voucher cần thanh toán thuế thu nhập cá nhân phát sinh theo quy định, khoảng 17 triệu đồng.

Jaecoo J7 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Xe định vị ở phân khúc C-SUV (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Dù vậy, vẫn có một số người được hưởng suất mua nội bộ trên đã đặt cọc và rao bán lại cho người ngoài. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, những xe theo suất mua nội bộ này theo quy định của hãng phải sau 12 tháng mới được sang tên cho người ngoài.

Tức có nghĩa, những khách ngoài muốn hưởng giá bán như trên cần mua lại voucher ưu đãi theo giá thỏa thuận, và thanh toán thuế thu nhập cá nhân (17 triệu đồng). Sau một năm, cần thanh toán tiếp phí sang tên (lệ phí trước bạ lần 2 bằng 2% giá trị xe khấu hao).

Giả sử, người có suất mua nội bộ muốn bán lại voucher ưu đãi với mức giá 50 triệu đồng, dành cho Omoda C5 Luxury (539 triệu đồng). Sau khi trừ đi các khoản phải thanh toán như trên, người dùng được hưởng mức giảm còn: 180 - 50 - 17 - 10 (lệ phí trước bạ lần 2 tính theo 90% giá trị xe) = 103 triệu đồng.

Mức giảm này vẫn lớn hơn ưu đãi chung của Omoda C5 tại đại lý, cụ thể là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm 53,9-66,9 triệu đồng, tùy phiên bản. Tuy nhiên, "hành trình" sở hữu xe phức tạp là điều người dùng cần lưu ý, do phải sau một năm mới được sang tên.