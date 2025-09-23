Đối tác của VinFast ra mắt pin mới, hứa hẹn 500km/lần sạc

CATL là đối tác cung cấp pin cho hãng xe điện VinFast của Việt Nam (Ảnh minh hoạ: Xcar).

CATL công bố pin natri-ion đạt mật độ năng lượng 175Wh/kg và có thể hỗ trợ phạm vi hoạt động thuần điện hơn 500km. Công ty cho biết công nghệ này sẽ bước vào giai đoạn cung ứng hàng loạt trong năm tới, tùy theo tiến độ triển khai của khách hàng.

CATL giải thích rằng pin natri-ion có mật độ năng lượng thấp hơn một chút so với pin lithium-ion, nhưng có những ưu thế rõ rệt về hiệu suất ở nhiệt độ thấp, dấu chân carbon (lượng khí thải nhà kính phát ra từ hoạt động sản xuất và sử dụng), cũng như độ an toàn. Những đặc tính này, theo công ty, giúp công nghệ pin mới trở nên phù hợp với nỗ lực phổ biến xe năng lượng ở các khu vực khí hậu lạnh và mở rộng phạm vi địa lý cho ô tô điện.

Theo CATL, pin natri-ion có thể đáp ứng hơn 40% nhu cầu thị trường xe du lịch tại Trung Quốc, mở ra tiềm năng thương mại hóa rất lớn. Công ty cũng cho biết, các gói pin natri được thiết kế với khả năng tương thích cao với các module tiêu chuẩn số 20 và số 25, bao gồm cả định dạng hoán đổi pin, cho phép sử dụng trên nhiều nền tảng xe khác nhau mà không đòi hỏi nhà sản xuất phải thay đổi thiết kế đáng kể.

CATL khẳng định pin natri-ion Naxtra của mình được thiết kế cho phạm vi ứng dụng năng lượng rộng rãi (Ảnh: CATL).

Việc phát triển pin natri-ion dành cho xe du lịch với các đối tác đang tiến triển thuận lợi, với mục tiêu sẵn sàng cung ứng vào năm tới. Công ty nhấn mạnh việc ra mắt sẽ tùy thuộc vào kế hoạch sản phẩm của khách hàng.

Hồi đầu năm nay, CATL đã giới thiệu dòng pin natri-ion sản xuất hàng loạt quy mô lớn đầu tiên trên thế giới. Các sản phẩm ban đầu gồm “Pin Natri New Power” dành cho xe du lịch và “Pin khởi động tích hợp Natri 24V New” dành cho xe tải hạng nặng. Cả hai đều được phát triển để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, với dải nhiệt độ từ -40°C đến 70°C.

Ngày 5/9, pin natri-ion của CATL đã vượt qua chứng nhận theo tiêu chuẩn GB 38031-2025 của Trung Quốc về “Yêu cầu an toàn đối với pin điện cho xe điện”. Đây là pin natri-ion đầu tiên trên thế giới đạt được sự tuân thủ với tiêu chuẩn quốc gia mới này. Chứng nhận xác nhận rằng công nghệ đáp ứng các yêu cầu an toàn cần thiết cho pin lực kéo trên xe điện.

CATL cho biết cột mốc này chứng minh sự sẵn sàng của pin natri-ion để hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn, đồng thời mang lại một lộ trình thay thế cho ngành công nghiệp song song với công nghệ lithium-ion hiện có.