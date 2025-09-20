Doanh số giảm mạnh, Mitsubishi Xpander vẫn là MPV 7 chỗ bán chạy nhất

Trong những mẫu ô tô ghi nhận doanh số giảm mạnh so với tháng 7, Mitsubishi Xpander là cái tên gây chú ý nhất. Sức tiêu thụ của mẫu xe Nhật Bản giảm 41,6%, dù vẫn được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, hạ giá xe còn 532-623 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe có doanh số giảm mạnh nhất phân khúc MPV trong tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đi xuống như vậy nhưng Xpander vẫn là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam với kết quả bán hàng đạt 906 chiếc trong tháng 8. Phần đông các sản phẩm ở nhóm xe này đều ghi nhận doanh số sụt giảm theo xu thế chung, không có sản phẩm nào "tạo áp lực" đáng kể cho Xpander.

Theo giới chuyên gia, ngoài ảnh hưởng bởi xu thế chung, sức tiêu thụ của Xpander đi xuống trong tháng 8 còn do có thông tin mẫu xe này sẽ được nâng cấp trong tháng 9. Những người dùng đang quan tâm đến Xpander có thể chờ đợi bản mới, dự kiến sớm được công bố.

Sang tháng 9, Mitsubishi Việt Nam gia tăng ưu đãi cho Xpander, hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản số tự động (AT). Đây có thể xem là động thái dọn kho để đón phiên bản mới (Ảnh: MMV).

Trong tháng 8, Veloz Cross là mẫu xe có khuyến mại lớn bậc nhất phân khúc. Toyota áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản, tương đương với mức giảm 64-66 triệu đồng. Sau khi áp dụng, giá bán thực tế của Veloz Cross hạ còn 574-594 triệu đồng.

Mẫu xe của Toyota ghi nhận doanh số sụt giảm 20,6% so với tháng 7, đạt 639 chiếc.

Toyota Veloz Cross có hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội hơn Mitsubishi Xpander, nhưng mẫu xe này thiếu phiên bản số sàn để cạnh tranh với “đồng hương” (Ảnh: TVN).

“Hút” khách hơn các đối thủ cùng cỡ, vị thế MPV bán chạy nhất Việt Nam của Xpander đang đứng trước thử thách mới mang tên Limo Green. Mẫu MPV thuần điện đầu tay của VinFast được xem là đối thủ “nặng ký” trong phân khúc xe chạy dịch vụ - một trong những tệp khách hàng lớn của Xpander.

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng nhưng được miễn 100% phí trước bạ, kèm một số ưu đãi khác nên chi phí lăn bánh không quá chênh lệch với Mitsubishi Xpander. Trong khi đó, Limo Green sở hữu kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross.

Đáng chú ý, người dùng xe điện VinFast còn được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến năm 2027. Việc gần như không tốn chi phí sử dụng là lợi thế lớn của Limo Green và điều này gia tăng sức thu hút với người dùng Việt.

VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có thông số là 201 mã lực và 280 Nm. Bộ pin LFP đi kèm có dung lượng 60,13kWh, cho khả năng di chuyển lên đến 450 km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: VF).

Thị trường có xu hướng sụt giảm trong tháng 8 nhưng ô tô điện VinFast vẫn chiếm 4 vị trí đầu trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Thậm chí VinFast VF 5, Herio Green và VF 6 ghi nhận doanh số tăng trưởng so với tháng 7.