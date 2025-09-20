Subaru Forester 2025 về Việt Nam cuối năm nay, giá dự kiến ngang SUV cỡ D

Phía đại lý chia sẻ, Subaru Forester 2025 sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 11 hoặc tháng 12. Thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận nhưng theo giới chuyên gia, tiến độ này là phù hợp, do thế hệ mới của mẫu C-SUV này đã chính thức “cập bến” khu vực Đông Nam Á vào cuối tháng 7.

Subaru Forester 2025 dành cho thị trường Indonesia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá quy đổi tương đương gần 1,2 tỷ đồng (Ảnh: Paultan).

Đáng chú ý, Subaru Forester 2025 sẽ được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Thị trường này không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia thuộc khối ASEAN, vậy nên mẫu xe này đang có giá dự kiến lên tới 1,5 tỷ đồng, theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng.

Mức giá này đang ngang bản “full” của một số mẫu SUV hạng D như Ford Everest (cao nhất lên tới 1,545 tỷ đồng). Điều này có thể tạo thành rào cản cho Forester mới, trong bối cảnh phân khúc C-SUV tại Việt Nam vẫn đang cạnh tranh bằng giá bán, như Mazda CX-5 có giá từ 749 triệu đồng nhưng vẫn được nhà sản xuất giảm 40 triệu trong tháng 8.

Ở thế hệ mới, thiết kế của Subaru Forester được trau chuốt với nhiều đường nét góc cạnh, khỏe khoắn và bắt mắt hơn đời cũ (Ảnh: Paultan).

Trước năm 2019, Subaru Forester phân phối tại Việt Nam cũng từng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá lên tới 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhà máy Thái Lan đi vào hoạt động, mẫu xe này nhanh chóng được chuyển sang nhập khẩu từ thị trường này, giúp giá bán giảm tới 400 triệu đồng.

Nhưng trong bối cảnh doanh số liên tục sụt giảm, hãng xe Nhật Bản đã quyết định đóng cửa nhà máy tại xứ sở chùa Vàng vào cuối năm 2024. Đại diện của Subaru Việt Nam từng chia sẻ, Forester hiện hành vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng sẽ chuyển sang nhập Nhật khi thế hệ mới mở bán.

Tại Indonesia, Subaru Forester 2025 được trang bị hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 18 inch kiểu mới, cốp sau có thể đóng/mở điện và đi kèm tính năng rảnh tay (Ảnh: Paultan).

Cấu hình của Subaru Forester 2025 dành cho Việt Nam chưa được hé lộ nhưng theo chia sẻ từ phía đại lý, xe sẽ được trang bị động cơ 2.5L (đời hiện hành dùng máy 2.0L) nhưng không có cấu hình “lai điện” như xe tại Mỹ hay Nhật Bản.

Tại Indonesia, Forester mới cũng sử dụng động cơ 2.5L mới, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn 247Nm. Kết hợp với hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 9,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 205km/h.

Ngoài ra, xe còn sử dụng hệ thống trợ lực lái điện mượn từ mẫu sedan thể thao WRX, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm cầm lái của người dùng.

Nếu được trang bị động cơ mới giống xe tại Indonesia, Subaru Forester 2025 hứa hẹn sẽ đem tới cho khách Việt những trải nghiệm vận hành ấn tượng hơn đời hiện hành (Ảnh: Paultan).

Tham khảo Subaru Forester 2025 tại Indonesia, nội thất của xe cũng được làm mới và khá giống “đàn anh” Outback. Ở khu vực trung tâm, xe được trang bị màn hình giải trí đặt dọc có kích cỡ 11,6 inch (đời hiện hành là 8 inch), đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Tuy nhiên, phía sau vô-lăng vẫn là cụm đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình điện tử nhỏ dạng TFT. Đây có thể xem là điểm trừ của Forester mới, khi nhiều đối thủ cùng cỡ đã được trang bị màn hình điện tử, như Ford Territory hay Hyundai Tucson.

Bù lại, trang bị tiện nghi của Subaru Forester 2025 tại Indonesia khá đầy đủ, có thể kể đến như: sạc điện thoại không dây, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, cửa nóc kính trượt điện, hàng ghế trước có thiết kế công thái học Ergonomic Medical Seats chống mỏi.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động EyeSight thế hệ mới, sử dụng một cặp camera góc rộng nằm trên kính chắn gió cùng các cảm biến radar. Hệ thống này có các tính năng đáng chú ý như: phanh tự động trước va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ…

Cụm điều khiển trung tâm của Subaru Forester 2025 không còn núm chỉnh điều hòa, chỉ có hệ thống điều khiển nhiệt độ và âm lượng vật lý nằm ở viền màn hình (Ảnh: Paultan).

Dù có thông tin Subaru Forester thế hệ mới sắp về Việt Nam, song giá bán của đời hiện hành không có biến động quá lớn. Tại đại lý, xe vẫn được áp dụng mức giảm 170-230 triệu đồng theo chương trình khuyến mại chính thức từ nhà phân phối, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi 2.0 iL 969.000.000 170.000.000 799.000.000 2.0 iL EyeSight 1.099.000.000 200.000.000 899.000.000 2.0 iS EyeSight 1.199.000.000 230.000.000 969.000.000

Ưu đãi giảm giá của Subaru Forester đã được hãng xe Nhật Bản áp dụng trong nhiều tháng gần đây (Đơn vị: Đồng).

Ngoài Forester hiện hành, các sản phẩm còn lại của Subaru Việt Nam đều đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Khi phân phối Forester mới, Crosstrek sẽ trở thành mẫu xe Subaru có giá bán dễ tiếp cận nhất, dao động 1,098-1,268 tỷ đồng.