Doanh số chững lại, Toyota Camry được hãng và đại lý ưu đãi 150 triệu

Trong tháng 11, Toyota Camry được hãng xe Nhật gia tăng khuyến mại, nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100%. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm tiền mặt 122-153 triệu đồng, tương đương khoảng 10% giá xe.

Đây là ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay của Toyota Camry, kể từ khi xe được nâng cấp lên thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2024. Tại một số đại lý, khách mua Camry còn được tặng kèm một số phụ kiện.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá sau ưu đãi 2.0Q 1.220.000.000 122.000.000 1.098.000.000 2.5 HEV Mid 1.460.000.000 146.000.000 1.314.000.000 2.5 HEV Top 1.530.000.000 153.000.000 1.377.000.000

Chi tiết ưu đãi giảm giá của Toyota Camry trong tháng 11 (Đơn vị: Đồng).

Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia lý giải, việc Toyota Việt Nam gia tăng khuyến mại cho Camry có thể do sức tiêu thụ của mẫu xe này đang ở mức cảnh báo. Trong tháng 9, Toyota Camry ghi nhận doanh số đạt 78 chiếc, thấp nhất tính từ đầu năm.

Đồng thời, đây là tháng thứ 5 liên tiếp kết quả bán hàng của Toyota Camry đi xuống. Kết quả tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại rơi vào tháng 4, với 264 chiếc được bán ra thị trường.

Toyota Camry ghi nhận lũy kế doanh số đạt 1.609 chiếc sau 9 tháng đầu năm, dù bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau khi áp dụng mức giảm kỷ lục như trên, giá bán thực tế của Toyota Camry vẫn đắt nhất phân khúc sedan hạng D. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu mua xe gầm thấp hạng trung vẫn có xu hướng chọn Camry.

Thực tế, lũy kế doanh số 9 tháng đầu năm của Camry tăng trưởng tới 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện được sức hút của mẫu xe này sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới, nhưng vẫn chưa thể so sánh với các sản phẩm “hot” ở phân khúc khác trên thị trường.

Nội thất của Toyota Camry (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh người dùng ngày càng chuộng xe gầm cao, “sân chơi” của những mẫu xe gầm thấp có giá tầm 1 tỷ đồng như Toyota Camry dần thu hẹp. Trong nhóm sedan hạng D, Mazda6 đứng trước ngưỡng cửa “khai tử” tại Việt Nam khi liên tục ghi nhận doanh số bằng 0 trong các tháng 5, 6, 7, 8 và 9.

Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm của Kia K5 và Honda Accord cũng ảm đạm không kém, lần lượt ghi nhận lũy kế doanh số đạt 176 xe và 29 chiếc. Trong đó, Accord thường xuyên rơi vào danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất hàng tháng.