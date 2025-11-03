Loạt SUV cỡ C mới cho khách Việt: Từ xe 7 chỗ đến dẫn động 4 bánh

Bước vào giai đoạn chạy đua doanh số dịp cuối năm, nhiều hãng xe không chỉ đẩy mạnh chiến dịch kích cầu mà còn lên lịch trình làng loạt sản phẩm mới. Phân khúc xe gầm cao hạng C được quan tâm với ít nhất 3 “tân binh” trong phần còn lại của năm 2025, đều đến từ các thương hiệu châu Á.

Jaecoo J7 AWD Individual

J7 AWD Individual là phiên bản bổ sung lựa chọn cho mẫu xe của Jaecoo, bên cạnh sản phẩm trước đó là Jaecoo J7 (739-879 triệu đồng). Xe vừa ra mắt với giá 849 triệu đồng. 50 khách đầu tiên được ưu đãi 50% phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm, tương đương giá xe còn 799 triệu đồng.

Khác biệt lớn nhất so với các phiên bản còn lại nằm ở hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) có thời gian phản hồi dưới 0,1 giây, đi kèm 7 chế độ lái - trong đó có 4 chế độ off-road chuyên biệt. Máy xăng 1.6L tăng áp (183 mã lực, 275Nm) và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp được giữ nguyên.

Jaecoo J7 AWD Individual gần như giống hệt bản thuần xăng Flagship về kiểu dáng lẫn trang bị (Ảnh: O&J).

Các thông số quan trọng khác gồm khoảng sáng gầm 186mm, góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước sâu tối đa 600mm. Tài xế nhận được sự hỗ trợ từ camera 360 độ giả lập hình ảnh gầm xe, cảm biến trước/sau và khoảng 20 tính năng ADAS. J7 AWD Individual có 7 túi khí, tăng 1 so với bản Flagship.

Tiêu biểu trong danh sách tiện nghi có 8 loa Sony, bảng đồng hồ 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện có thông gió/sưởi ấm, sạc không dây, cốp điện rảnh tay, hộc chứa đồ làm mát và điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp lọc bụi mịn PM2.5.

Hầu hết các chức năng trên xe tập trung vào màn hình cảm ứng 14,8 inch đặt dọc, lớn hơn loại 13,2 inch trên bản Flagship (Ảnh: O&J).

Đối thủ của J7 AWD Individual là Mazda CX-5 2.5 (959-979 triệu đồng), Hyundai Tucson 1.6 Turbo (979 triệu đồng), Honda CR-V L AWD (1,25 tỷ đồng), Kia Sportage 1.6 Turbo Signature AWD X-Line (999 triệu đồng).

Mitsubishi Destinator

Mitsubishi vừa công bố chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt cọc trước Destinator, gián tiếp xác nhận ngày “chào sân” đã đến gần. Một số nguồn tin cho hay mẫu xe 7 chỗ này dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Vào cuối tháng 8, những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên đã bị bắt gặp tại Việt Nam khi đang phục vụ công tác đăng kiểm, chạy thử. Xe có ít nhất 2 phiên bản, sử dụng đèn ngoại thất full-LED và la-zăng 18 inch.

Thiết kế của Destinator trông như một biến thể phóng to, góc cạnh hơn của mẫu B-SUV Xforce đang được phân phối ở Việt Nam (Ảnh: Minh Vũ).

Destinator được xây dựng trên khung gầm liền khối, lấy trọng tâm là người tiêu dùng Đông Nam Á. Giới chuyên môn nhận định xe sẽ thế chỗ Outlander tại Việt Nam, cạnh tranh với cả Toyota Innova Cross.

Thông tin cụ thể về tiện nghi, tính năng an toàn chưa được tiết lộ. Ở Indonesia, chiếc SUV cỡ trung sở hữu màn hình cảm ứng 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ 8 inch, 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa gió điều hòa ở mọi hàng ghế và cốp điện tích hợp “đá cốp”.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Người lái có thể tùy chỉnh giữa 5 chế độ vận hành, bao gồm chế độ Đường nhựa lần đầu xuất hiện.

Các tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng hay phanh khẩn cấp tự động chỉ có trên bản đắt nhất (Ảnh: TheAuto PH).

Subaru Forester

Theo thông tin từ đại lý, Subaru Việt Nam sẽ giới thiệu Forester 2025 vào tháng 11 với 2 phiên bản i-L EyeSight và i-S EyeSight, giá tạm tính 1,3-1,5 tỷ đồng. Con số này cao hơn 300 triệu đồng so với thế hệ hiện hành (1,099-1,199 tỷ đồng), chủ yếu do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, không còn được miễn thuế nhập khẩu.

Điều này sẽ trở thành rào cản lớn cho đại diện nhà Subaru trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C đang “so kè” bằng giá bán. Thậm chí, Forester phải đối đầu với các mẫu xe 7 chỗ như Hyundai Santa Fe (cao nhất 1,365 tỷ đồng) và Ford Everest (cao nhất 1,545 tỷ đồng).

Tại Thái Lan, Subaru Forester 2025 có đèn ngoại thất LED, mâm hợp kim 18 inch, cốp điện cùng nhiều điểm nhấn đen bóng (Ảnh: Autolifethailand).

Tham khảo các thị trường láng giềng, Forester mới mang khoang lái được lấy cảm hứng từ “đàn anh” Outback. Một số trang bị nổi bật có thể liệt kê như màn hình cảm ứng 11,6 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện, camera 360 độ và gói ADAS EyeSight 4.0.

Động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 241Nm - vượt xa mức 156 mã lực, 192Nm của bản hiện hành. Hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD không đổi.