Kia bất ngờ đưa Tasman về Việt Nam, sắp đối đầu Ford Ranger, Toyota Hilux?

Trong một sự kiện mới đây tại Đà Nẵng, Thaco Auto đã trưng bày loạt sản phẩm dự kiến được trình làng ở Việt Nam trong tương lai. Đáng chú ý, Kia Tasman cũng góp mặt dù hãng chưa xác nhận kế hoạch mở bán mẫu xe bán tải cỡ trung này, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa.

Xe thuộc phiên bản off-road X-Pro, phủ màu Tan Beige giống chiếc Tasman từng bị bắt gặp ở Gia Lai cách đây không lâu. Tại Campuchia, xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc với phiên bản X-Line và X-Pro, giá 60.000-65.000 USD (khoảng 1,51-1,63 tỷ đồng).

Kia Tasman X-Pro trong khuôn viên nhà máy của Thaco Auto ở Đà Nẵng (Ảnh: Phước Hải).

Tasman là xe bán tải đầu tay của Kia, cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max…

Đặt cạnh Ranger Raptor, Tasman X-Pro (dài x rộng x cao: 5.410 x 1.930 x 1.920mm; trục cơ sở 3.270mm) dài hơn 29mm, hẹp hơn 98mm và tương đương về chiều dài cơ sở. Thông số vượt địa hình gồm khoảng sáng gầm 252mm, góc tiếp cận 32,2 độ, góc thoát 26,2 độ và góc vượt đỉnh 25,8 độ ấn tượng trong phân khúc.

Các biến thể còn lại thấp hơn 50mm, có khoảng sáng gầm 224mm và số đo các góc không tốt bằng. Tuy vậy, khả năng lội nước sâu của mọi phiên bản đều lên đến 800mm.

Liên tục gây tranh cãi, song không thể phủ nhận ngoại hình của Tasman đạt độ nhận diện cao, gợi nhắc đến Jeep Gladiator. Nhiều chi tiết được tạo hình vuông vức, đơn cử như mặt ca-lăng mở rộng, đèn trước/sau LED xếp dọc, gương chiếu hậu và điểm nhấn hình cặp sừng trên nắp ca-pô.

Ba-đờ-sốc của bản X-Pro dày dặn hơn các phiên bản còn lại, tích hợp cặp móc kéo màu cam bắt mắt và ốp bảo vệ gầm (Ảnh: Toàn Tân).

Thân xe lồi lõm lạ mắt, tập trung ở hốc lốp. La-zăng hợp kim 17 hoặc 18 inch; phanh đĩa thông gió trên bốn bánh và hệ thống treo tay đòn kép phía trước, nhíp lá phía sau là cấu hình mặc định.

Bệ bước chân, giá nóc, thanh thể thao và logo thương hiệu cỡ lớn dập chìm ở cửa thùng đóng góp vào vẻ cứng cáp cho chiếc bán tải.

Thùng hàng của Tasman có trọng tải 1.151kg ngang ngửa các đối thủ. Tùy theo thị trường và lựa chọn của khách hàng, nhà sản xuất sẽ bố trí vách ngăn hàng hóa, các thanh ray và móc cố định đồ đạc, đèn chiếu sáng, ổ cắm 220V.

Tương tự Ranger và Hilux mới, Tasman sở hữu bậc lên/xuống ở góc cản sau, hỗ trợ người dùng tiếp cận đồ đạc trong thùng (Ảnh: Toàn Tân).

Nội thất của Tasman hiện đại và thân thiện, dễ hợp mắt số đông. Giống Seltos 2026 hay EV2, sự chú ý đồ dồn vào ba màn hình liền khối: bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình cảm ứng 5 inch điều khiển điều hòa và màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Cần số điện tử nằm sau vô-lăng ba chấu to bản kèm lẫy chuyển số. Tổ hợp phím vật lý cho hệ thống âm thanh, điều hòa và tính năng vận hành giúp người dùng thuận tiện thao tác.

Một số tiện nghi nổi bật còn bao gồm 8 loa Harman Kardon, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hai bàn sạc không dây, cửa sổ trời, đèn viền nội thất 64 màu và phanh tay điện tử có Auto Hold. Hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp thông gió/sưởi ấm và nhớ hai vị trí.

Bệ tỳ tay trung tâm có thể biến thành một bàn gập nhỏ để làm việc hoặc ăn uống (Ảnh: Kia).

Kia tuyên bố hàng ghế sau của Tasman rộng rãi nhất phân khúc. Hành khách có thể gia tăng độ ngả lưng ghế lên đến 30 độ bằng cách đẩy ghế về trước - một cơ chế hiếm thấy và được nhiều chủ xe bán tải ở Việt Nam độ thêm. Hộc chứa đồ 45 lít ẩn dưới mặt ghế.

Tasman đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP, chủ yếu nhờ 7 túi khí và loạt tính năng ADAS: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phòng ngừa va chạm trước/sau/hai bên thân xe, hỗ trợ định tâm làn đường, cảnh báo mở cửa an toàn… Camera 360 độ quan sát “xuyên gầm” và 12 cảm biến quanh xe giúp tài xế điều khiển chiếc bán tải dài hơn 5,4m ở nơi chật hẹp.

Phục vụ người ngồi sau là các cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay trung tâm và cặp cổng sạc USB-C (Ảnh: Kia).

Về mặt vận hành, nhiều khả năng Tasman sẽ sử dụng động cơ dầu 2.2L tăng áp sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 440Nm - kém mức 500Nm của Ranger, Hilux, nối với hộp số tự động 8 cấp nếu bán ở Việt Nam.

Hầu hết các phiên bản sở hữu hệ dẫn động hai cầu (4WD) tích hợp khóa vi-sai cầu sau và chế độ 4A (tự động chuyển đổi giữa 1 cầu nhanh và 2 cầu nhanh) như trên Ranger Raptor.

Xe cung cấp 7 chế độ vận hành: Tiết kiệm, Thông minh, Thể thao, Đường cát, Đường bùn lầy, Đường tuyết và Đá sỏi. Riêng biến thể X-Pro được bổ sung X-Trek Mode - hệ thống kiểm soát hành trình off-road, thường thấy trên các mẫu SUV hạng sang Land Rover.

Kia Tasman được kỳ vọng khuấy động thị trường xe bán tải Việt Nam, vốn đang chứng kiến sự áp đảo của Ford Ranger. Kết thúc năm 2025, đại diện đến từ Mỹ giữ vững “ngôi vương” với tổng doanh số đạt 18.692 xe, gấp 2,2 lần kết quả của Mitsubishi Triton (4.303 xe), Toyota Hilux (3.501 xe) và Isuzu D-Max (597 xe) gộp lại.

Toyota xác nhận giới thiệu Hilux 2026 vào ngày 29/1. Các tư vấn bán hàng đưa ra mức giá đồn đoán thấp hơn con số 668-999 triệu đồng của bản hiện hành.