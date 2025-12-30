Tay nắm cửa ẩn bị cấm ở Trung Quốc: Cái giá của thẩm mỹ là sinh mạng?

Tay nắm cửa dạng ẩn trên mẫu BYD Seal (Ảnh: BYD).

Bắt đầu từ năm 2027, Trung Quốc sẽ cấm các loại tay nắm cửa điện, tự động thu vào thân xe đang ngày càng phổ biến trên các mẫu xe đời mới. Quyết định này được đưa ra sau một loạt vụ tai nạn chết người đáng lo ngại, trong đó người ngồi trong xe và người cứu hộ không thể mở cửa xe sau va chạm.

Theo quy định mới, tất cả các xe phải có cả tay nắm cửa bên trong và bên ngoài với chức năng mở cơ học, đảm bảo có thể mở cửa xe ngay cả khi mất điện hoặc xe bị hư hỏng nặng.

Dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xuất hiện vào giữa tháng 12, khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đưa đề xuất này vào dự thảo quy định mới. Theo đó, tất cả các dòng xe chở người có trọng lượng dưới 3,5 tấn phải sử dụng tay nắm cửa có chức năng mở cơ học sau va chạm.

Đây sẽ là một tin vui cho nhân viên cứu hộ, những người gặp nhiều khó khăn trong việc nhanh chóng giải cứu người mắc kẹt bên trong các mẫu xe điện đời mới sau va chạm.

Tay nắm cửa tự động ẩn vào thân xe, loại thường thấy trên các mẫu xe như Tesla Model S và BYD Seal, đã trở thành dấu ấn của thiết kế xe điện hiện đại tại Trung Quốc. Tay nắm cửa dạng nút bấm của Tesla, được trang bị trên Model 3 và Model Y, cũng thuộc loại này.

Lý do nhiều nhà sản xuất thích thiết kế này là chúng mang đến hiệu quả thẩm mỹ và khí động học cao, giúp các nhà sản xuất cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động của xe.

Tuy nhiên, từ năm 2024, ngày càng có nhiều khiếu nại về loại tay nắm cửa này. Chúng không chỉ khó hoạt động sau va chạm mà còn gặp vấn đề trong thời tiết lạnh.

Cũng đã có một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến tay nắm cửa tự động thu vào. Ngày 13/10, những người ngồi trong một chiếc xe đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Thành Đô vì các nhân chứng không thể mở cửa. Ba người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn khác ở thành phố Đồng Lăng gần đây. Theo trang Sixth Tone, cả hai vụ tai nạn đều liên quan đến mẫu Xiaomi SU7 Ultra.

“Cửa bên trong chỉ được điều khiển bằng nút bấm nên không thể mở khóa sau khi nguồn điện bị cắt. Trong khi đó, người ngồi bên trong cũng không thể nhìn thấy tay nắm cửa cơ học của xe SU7. Ngay cả khi phá vỡ kính cửa sổ, nhân viên cứu hộ cũng không thể với tới tay nắm cơ học để mở cửa từ bên trong”, một nguồn thạo tin chia sẻ với tờ The Paper sau một trong những sự cố.

Đã có những cuộc thảo luận về việc Trung Quốc sẽ cấm loại tay nắm cửa này từ tháng 9. Mặc dù các nhà sản xuất thường quảng bá tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng hiệu quả khí động học, nhưng lợi ích thực tế có thể không nhiều.

Việc chỉ giảm 0,005-0,01 trong hệ số cản tương đương với mức tiết kiệm khoảng 0,6kWh trên mỗi hành trình 100km.

Lệnh cấm dù chỉ áp dụng ở Trung Quốc nhưng sẽ có tác động toàn cầu. Quốc gia này đã vượt Nhật Bản, xuất khẩu nhiều ô tô nhất thế giới, và khi các thương hiệu trong nước được yêu cầu loại bỏ loại tay nắm này ở thị trường nội địa, họ có thể sẽ mở rộng những thay đổi này sang cả các mẫu xe xuất khẩu.

Tương tự, các nhà sản xuất phương Tây kinh doanh tại Trung Quốc có thể sẽ phải điều chỉnh lại thiết kế toàn cầu của họ để phù hợp với các tiêu chuẩn mới và tối ưu hóa chi phí sản xuất.