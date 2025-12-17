Người đi bộ lao ra giữa đường cao tốc trong đêm, ô tô không phanh kịp

Tình huống diễn ra vào ngày 16/12 trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua xã Điềm Thuỵ, Thái Nguyên.

Dữ liệu trên video do camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy xe đang chạy với tốc độ khoảng 80km/h giữa trời tối, nên việc người đi bộ bất ngờ xuất hiện phía trước khiến tài xế "trở tay không kịp".

Người đi bộ lao ra giữa đường cao tốc, ô tô không phanh kịp (Video: CTV).

Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người đi bộ sang đường trong sự việc trên.

Đường cao tốc, đúng như tên gọi, là nơi dành riêng cho xe chạy tốc độ cao. Theo quy định, người đi bộ và xe hai bánh không được phép lưu thông trên đường cao tốc, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, như người làm nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Về hình thức xử lý vi phạm, theo quy định tại Nghị định 168/2024, người đi bộ trên đường cao tốc sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng. Mức phạt này không phải là quá cao, nhưng việc người đi bộ băng ngang qua đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người, nhất là trong điều kiện trời tối, tầm quan sát của tài xế ô tô bị hạn chế.