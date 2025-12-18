Ô tô điện ăn khách nhất Trung Quốc sắp về Việt Nam, đi 400km/lần sạc

Geely vừa xác nhận phân phối Geely EX2 tại Việt Nam trong năm 2026. Đây là mẫu xe điện đang trước cơ hội trở thành ô tô ăn khách nhất Trung Quốc năm 2025. Theo nền tảng thông tin, giao dịch và dịch vụ ô tô nổi tiếng Dongchedi, lũy kế doanh số 11 tháng của EX2 đã lên tới 446.119 xe, tạm dẫn trước Wuling Mini EV 5 cửa (443.981 xe) (Ảnh: Autolifethailand).

Xe dự kiến “chạm trán” BYD Dolphin (659 triệu đồng). Tại Thái Lan, hãng phân phối phiên bản Pro và Max với giá ưu đãi 399.990-429.990 Baht (tương đương 335-360 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với Honda City (từ 599.000 Baht, khoảng 501 triệu đồng) (Ảnh: Autolifethailand).

Diện mạo của EX2 thanh thoát và nhã nhặn, hướng đến phái nữ. Mọi phiên bản sở hữu đèn ngoại thất LED tự động bật/tắt hình bầu dục, trong đó đèn định vị ban ngày hình boomerang cách điệu. Cản trước được bố trí chi tiết mô phỏng khe thoát gió ở hai góc và hốc hút gió nhỏ nhắn ở trung tâm, không phá vỡ tổng thể (Ảnh: Autolifethailand).

Trần cao, cửa sổ lớn và đường chân kính mạ crôm gần như song song với mặt đất khiến EX2 trông “SUV” hơn Dolphin. Cột C được điểm xuyết hình ảnh thiên hà lạ mắt. Mui xe và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện đen bóng chỉ có trên phiên bản cao cấp. Tay nắm cửa dạng ẩn góp phần hạn chế độ cản gió, từ đó tăng tầm hoạt động sau mỗi lần sạc (Ảnh: Autolifethailand).

Khách hàng nhận được mâm thép 15 inch hoặc mâm hợp kim 16 inch (tùy phiên bản), đi kèm lốp dày hứa hẹn trải nghiệm di chuyển êm ái. Dàn treo liên kết đa điểm phía sau được xem là ưu thế của chiếc xe cỡ nhỏ này so với đối thủ “đồng hương” và nhiều xe xăng/dầu cùng tầm giá vẫn sử dụng treo thanh xoắn (Ảnh: Autolifethailand).

Kiểu dáng đuôi xe đồng bộ với phía trước, có ba-đờ-sốc nhựa đen sần tôn thêm vẻ năng động và tránh hư hại lớp sơn bóng. Điểm trừ là xe thiếu cần gạt nước kính hậu. Về kích thước, EX2 có số đo dài x rộng x cao đạt 4.135 x 1.805 x 1.570mm, trục cơ sở 2.650mm bằng Mitsubishi Xforce. Bán kính quay đầu 4,95m giúp tài xế dễ xoay trở trong phố (Ảnh: Autolifethailand).

Nhà sản xuất Trung Quốc thiết kế khoang lái đối xứng và tối giản, chỉ giữ lại một số nút vật lý chỉnh điều hòa bên cạnh cần số điện tử. Các bề mặt đen bóng được xử lý bằng hoạ tiết loạt tòa nhà chọc trời, nhấn mạnh định hướng xe đô thị của EX2. Phía sau vô-lăng hai chấu bọc vải mịn là bảng đồng hồ 8,8 inch hiển thị các thông tin vận hành cần thiết (Ảnh: Autolifethailand).

Hầu hết các tính năng tập trung vào màn hình cảm ứng 14,6 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghép với 4-6 loa thường. Riêng phiên bản Max có thêm tính năng kết nối 4G và quản lý phương tiện từ xa thông qua thiết bị di động thông minh, cũng như đèn viền nội thất 256 màu, sạc không dây (Ảnh: Autolifethailand).

Một số tiện nghi nổi bật bao gồm ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và cả bốn kính lên/xuống một chạm. Bệ trung tâm cung cấp ngăn chứa đồ rộng tới 20 lít, tích hợp cổng sạc USB-A, USB-C (Ảnh: Autolifethailand).

Hàng ghế sau thoải mái cho người dùng phổ thông, nhất là khoảng cách giữa ghế và sàn vừa đủ để không khiến hành khách ngồi bó gối - điểm yếu cố hữu của xe điện. Geely bố trí cửa gió điều hòa, cổng sạc USB-A, hai tựa đầu cùng móc ghế trẻ em ISOFIX và ngăn kéo 28 lít dưới ghế. Đáng tiếc, bệ tỳ tay lẫn tựa đầu ở ghế chính giữa đều không xuất hiện (Ảnh: Autolifethailand).

EX2 là cái tên hiếm hoi trong phân khúc sở hữu cốp trước với dung tích 70 lít, phù hợp cho những vật dụng ẩm ướt hoặc có mùi. Cốp sau rộng 375-1.320 lít, nhưng lưng ghế sau khi gập không liền mạch với sàn cốp, gây khó khăn cho việc chất dỡ và sắp xếp hành lý. Cửa hậu đóng/mở bằng tay (Ảnh: Autolifethailand).

Liên quan đến vận hành, tất cả các phiên bản được trang bị một mô-tơ điện “11 trong 1” cho ra công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150Nm, dẫn động cầu sau thay vì cầu trước như các đối thủ. Xe mất 11,5 giây để tăng tốc 0-100km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 130km/h. Tài xế có thể tùy chỉnh giữa chế độ lái Tiết kiệm, Thoải mái, Thể thao và các mức phanh tái sinh năng lượng (Ảnh: Autolifethailand).

Bộ pin LFP 39,4kWh cho phép chiếc ô tô cỡ nhỏ di chuyển tối đa 395km (chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc, thấp hơn đôi chút so với BYD Dolphin (pin 44,9kWh; 405km). Xe cần ít nhất 25 phút để sạc điện từ 30-80% với trụ sạc nhanh DC 70kW. Tính năng “sạc ngược” V2L biến EX2 thành máy phát điện di động cho các thiết bị khác (Ảnh: Autolifethailand).

Khía cạnh an toàn là điểm mạnh của “tân binh” nhà Geely với 6 túi khí và các tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa ngay từ bản thấp nhất. Phiên bản Max được bổ sung kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường và camera 360 độ giả lập hình ảnh dưới gầm (Ảnh: Autolifethailand).

Chưa rõ thời điểm Geely mở bán EX2 và giá bán chính thức tại Việt Nam. Thương hiệu này hiện có ba sản phẩm, trong đó EX5 (839-889 triệu đồng) là SUV cỡ trung chạy điện, cạnh tranh với BYD Atto 3. Về hạ tầng sạc, nhà phân phối vừa công bố kế hoạch triển khai hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom trong quý I/2026, sau đó mở rộng đến các xưởng dịch vụ, bãi đỗ xe và trung tâm thương mại của đơn vị này (Ảnh: Trung Nghĩa).