Xe bán tải hút khách, Hilux giảm tiêu thụ vẫn “hot” hơn Triton

Tháng 3 có thể xem là một tháng “bất ổn” với các dòng xe bán tải. Từ việc giá dầu biến động mạnh khiến chủng loại động cơ này không còn tiết kiệm so với máy xăng, cho đến việc xe bán tải được phân loại vào nhóm xe tải thông dụng theo quy định hiện hành, từ đó gặp hạn chế khi lưu thông.

Dù vậy, sức mua của khách Việt với xe bán tải vẫn tăng mạnh trong tháng này. Theo kết quả bán hàng của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), có 2.658 xe bán tải được bán ra (số liệu từ các thành viên), tăng tới 44,4% so với tháng trước.

Ford Ranger quay trở lại vị trí số 1 với 1.449 xe được tiêu thụ, tăng 79% trong tháng 3. Toyota Hilux vốn bán chạy nhất nhóm xe này ở tháng 2, nhưng sức tiêu thụ lại giảm 34%, đạt 650 chiếc và vẫn hút khách hơn Mitsubishi Triton, dù mẫu xe này ghi nhận doanh số tăng trưởng gấp 7,4 lần.

Phân khúc này còn Nissan Navara nhưng không được nhà phân phối công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức tiêu thụ của Toyota Hilux sụt giảm chủ yếu do gặp vấn đề về nguồn cung. Sau tháng đầu mở bán thế hệ mới đầy bùng nổ, mẫu xe này gặp hiện tượng khan hàng tại đại lý với phiên bản Trailhunter cao cấp nhất.

Biến thể này có giá 903 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn các phiên bản đối thủ của Ford Ranger (Wildtrak, 979 triệu đồng) hay Mitsubishi Triton (4WD, 925 triệu đồng) nhưng sở hữu hàm lượng trang bị cạnh tranh. Những khách hàng quan tâm phiên bản này được yêu cầu đặt cọc và chờ nhận xe vào tháng 5 hoặc tháng 6.

Toyota Hilux 2026 được bán đúng giá niêm yết và khan hàng, nhưng vẫn bán chạy hơn Mitsubishi Triton, dù sản phẩm này có ưu đãi từ nhà phân phối trong tháng 3 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo giới chuyên gia, Mitsubishi Triton gặp khó khi cạnh tranh với Toyota Hilux chủ yếu do khuyết thiếu phiên bản số sàn. Đồng thời cỗ máy dầu, tăng áp đơn, dung tích 2.4L trên các bản thấp có thông số 184 mã lực và 430Nm, không ấn tượng như động cơ 2.8L (204 mã lực và 420Nm) trên Hilux tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Hilux 2026 có giá khởi điểm 632 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn Triton (từ 655 triệu đồng).

Bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Triton bị đánh giá là kém hấp dẫn về trang bị so với các đối thủ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sản phẩm bán chậm nhất phân khúc xe bán tải trong tháng 3 tiếp tục là Isuzu D-Max. So với tháng 2, sức tiêu thụ của mẫu xe này có sụt giảm nhưng không đáng kể, vẫn vượt mốc 90 chiếc.