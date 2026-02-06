Đăng kiểm có từ chối xe lắp bảng đèn LED trang trí bên trong?

Xuất phát từ nhu cầu cá nhân hóa, nhiều người dùng ô tô luôn bị thu hút bởi những sản phẩm độc đáo thể hiện phong cách riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ quan chức năng siết chặt các quy định đăng kiểm, nhiều chủ xe tìm tới những đồ chơi trang trí trong khu vực nội thất.

Bảng đèn LED trang trí nội thất ô tô là một trong những món đồ như vậy. Dòng sản phẩm này đang được mở bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử, đa dạng từ kiểu dáng cho tới kích thước.

Có loại đặt cố định một vị trí, loại khác có thể dán lên kính xe, hiển thị hình động hoặc các dòng chữ có thể thiết lập theo ý muốn.

Bảng đèn LED trang trí nội thất ô tô có giá bán đa dạng, phổ biến là 250.000-500.000 đồng (Ảnh chụp màn hình).

Khi phóng viên tham khảo một sản phẩm bảng đèn LED dán kính ô tô, người bán cho biết khách hàng có thể tự thiết kế văn bản, họa tiết, hoạt ảnh theo nhu cầu, đồng thời điều chỉnh độ sáng và tốc độ hiển thị. Có thể thực hiện việc này thông qua kết nối Bluetooth và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đáng chú ý, đây là ứng dụng mở; nếu người dùng không chủ động mã hóa riêng tùy theo từng sản phẩm thì bất cứ ai trong phạm vi đủ gần đều có thể sử dụng phần mềm để kết nối với bảng LED qua Bluetooth, thay đổi nội dung hiển thị khác với ý muốn ban đầu của chủ nhân.

Các bảng đèn LED dán kính ô tô thường sử dụng ứng dụng mở có sẵn trên các nền tảng điện thoại (Ảnh chụp màn hình).

Bảng đèn LED trang trí ô tô có được chấp nhận đăng kiểm?

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho hay: “Các cơ sở đăng kiểm có chức năng kiểm định, đảm bảo ô tô tham gia giao thông đạt chuẩn an toàn kỹ thuật. Với bảng LED trang trí trong nội thất khi đăng kiểm có kích thước không lớn và sử dụng nguồn điện nhỏ qua cổng USB thì về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của xe”.

Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh một số trường hợp lắp bảng đèn LED cần nguồn năng lượng lớn; nếu cơ quan kiểm định phát hiện có sự can thiệp vào hệ thống điện của xe gây mất an toàn, ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Với trường hợp bảng đèn LED không can thiệp gây mất an toàn cho hệ thống điện nhưng có kích thước lớn và ảnh hưởng đến tầm nhìn, các cơ sở đăng kiểm cũng sẽ yêu cầu chủ xe phải tháo dỡ.

Một số loại bảng đèn LED kích thước lớn có thể che khuất gần như toàn bộ kính sau ô tô (Ảnh: nseledcloud.com).

“Cửa kính ô tô hay gương chiếu hậu được các nhà sản xuất thiết kế một cách khoa học, nên cần đảm bảo tính nguyên bản để đáp ứng khả năng quan sát khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho người điều khiển và các phương tiện khác”, vị này bổ sung.

Do đó, chủ xe có nhu cầu sử dụng bảng đèn LED trang trí nội thất ô tô cần lưu ý. Đầu tiên là đảm bảo sản phẩm được mã hóa riêng, không bị can thiệp bởi người khác.

Thứ hai là phải dán ở vị trí không ảnh hưởng tới tầm nhìn, duy trì tốt khả năng quan sát môi trường xung quanh.

Tai hại khi sử dụng bảng đèn LED trang trí ô tô

Nếu không kiểm soát kỹ bảng đèn LED trang trí ô tô, người dùng có thể vướng vào sự việc liên quan đến pháp luật. Ví dụ, một chiếc Mitsubishi Xpander bị bắt gặp gắn bảng đèn LED hiển thị dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân vào ngày 5/2.

Ngay trong tối 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã làm việc với tài xế điều khiển ô tô trên (Ảnh: BCA).

Người điều khiển chiếc xe ở thời điểm đó - anh N.T.H.H. (43 tuổi) - cho biết anh không rõ cách hoạt động của bảng đèn LED gắn sau xe và cũng không cài đặt mật khẩu cho đèn. Do đó, bất cứ ai tiếp xúc trong phạm vi dưới 20m cũng có thể sử dụng phần mềm để thay đổi nội dung hiển thị.

Trước mắt, công an thành phố Hà Nội đã thu giữ bảng đèn LED và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc.

Điều này có thể xem như một hồi chuông cảnh tỉnh với những người dùng ô tô đang sử dụng sản phẩm này, vì nội dung hiển thị trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam có thể bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự tùy mức độ.