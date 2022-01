Đại gia ô tô Mỹ bị Toyota qua mặt ngay trên sân nhà

Dân trí Sau suốt 90 năm dẫn đầu thị trường ô tô Mỹ, giờ đây GM đã phải nhường ngôi vương cho Toyota.

Doanh số bán hàng tháng cuối của năm 2021 vẫn chưa có gì sáng sủa, trong bối cảnh thị trường ô tô phục hồi chậm chạp (Ảnh: Autoblog).

Kết thúc năm 2021, Tập đoàn General Motors (GM) đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên thị trường ô tô Mỹ, nhường vị trí đầu tiên cho Toyota với khoảng cách khoảng 100.000 xe trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi trước tác động của đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đang bị cản trở bởi các vấn đề dây chuyền cung ứng kéo dài.

Nhiều hãng xe hiện có thể bắt đầu sản xuất trở lại (với việc cung ứng một số bộ phận, hay thậm chí thay đổi các tùy chọn có sẵn để chế tạo các bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh), nhưng tình trạng thiếu chip đã có những tác động tiêu cực, khiến việc giao xe cho khách hàng bị chậm trễ.

Toyota đã bán được khoảng 2,3 triệu xe tại Mỹ vào năm 2021, trong khi GM bán được 2,2 triệu xe. Đây là sự việc đáng chú ý, vì GM đã luôn dẫn đầu thị trường ô tô Mỹ trong suốt 90 năm, kể từ năm 1931.

Những khó khăn của GM phần lớn là do không thể cung cấp những chiếc xe bán tải chở hàng hóa đa dụng, vì thiếu nguồn cung phụ tùng. Khi các dây chuyền lắp ráp hoạt động trở lại và các đại lý GM bắt đầu có số lượng hàng tồn kho tốt nhất trong vòng một năm, thì thiệt hại đã có thể đong đếm. Mặc dù thị trường "khát" xe bán tải mới, nhưng doanh số mẫu Silverado lại giảm 64.000 so với năm 2020, còn mẫu Sierra giảm 4.000 chiếc, do thiếu nguồn cung phụ tùng.

Mazda kết thúc năm 2021 với doanh số tăng hơn 20% bất chấp tình trạng khan hiếm nguồn cung vào cuối năm. Doanh số của tất cả các mẫu xe đều cải thiện so với năm 2020, ngoại trừ CX-3 đã bị ngừng sản xuất.

Kết quả của Porsche cũng tương tự. Hãng xe sang Đức chứng kiến doanh số tăng 22% dù quý 4 chững lại.

Trong khi đó, Mitsubishi có doanh số quý 4 tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm 2020; nâng tổng doanh số cả năm 2021 tăng gần 17%. Mitsubishi cho biết đây mới chỉ là lần thứ 4 thương hiệu này đạt mốc doanh số 100.000 chiếc kể từ năm 2007.

Nissan kết thúc năm 2021 với mức tăng trưởng chưa đến 9% so với năm 2020, nhưng đã sụt giảm gần 20% trong quý 4.

Tháng 12/2021, Hyundai chứng kiến doanh số giảm 23% trong tháng so với tháng 12/2020 mặc dù đã lập kỷ lục công ty về tổng doanh số bán lẻ.

Tương tự, Kia có doanh số (cả bán buôn và bán lẻ) tăng 10% mặc dù doanh số tháng 12 giảm.

Thị trường ô tô đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ từ nửa cuối năm 2020, khi các đại lý mở cửa trở lại sau khi phần lớn đều phải đóng cửa vào mùa xuân. Trong nhiều trường hợp, sự sụt giảm trong nửa cuối năm 2021 cũng giống như một dấu hiệu cho thấy doanh số bán hàng nửa cuối năm sau có khả năng tăng mạnh so với năm trước vì tái diễn tình trạng thiếu chip. Hyundai và Kia đã công bố doanh số 5 tháng giảm liên tiếp, mặc dù đã lập kỷ lục về doanh số trong cả năm.

Trong tuần này, các nhà sản xuất ô tô lớn lần lượt sẽ công bố kết quả về doanh số năm 2021.

Phạm Trung Đức

Theo Autoblog