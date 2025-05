Đã khai tử tại Việt Nam, xe sang Nhật 10 năm tuổi vẫn có giá gần 1 tỷ đồng

Infiniti là thương hiệu xe sang thuộc sở hữu của Nissan Nhật Bản, từng có sự hiện diện tại Việt Nam trong 7 năm (giai đoạn 2014-2021). Tuy nhiên, những sản phẩm từng được mở bán tại nước ta lại khó cạnh tranh với đối thủ do xe có giá bán cao và thiết kế kém hấp dẫn.

Do đó, các dòng xe Infiniti thường hiếm gặp trên thị trường xe cũ, như chiếc QX70 trong bài viết này. Xe đang được rao bán bởi một cơ sở chuyên kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội, thuộc đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, đã đi khoảng 92.000km.

Người bán cho biết Infiniti QX70 khá hiếm, “Việt Nam có khoảng 20 chiếc” (Ảnh: Hoang Anh Dong).

Mức giá sang nhượng cho chiếc QX70 này là 980 triệu đồng. Cùng tầm tiền này, người dùng có các lựa chọn nằm ở phân khúc C-SUV như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Ford Territory (từ 759 triệu đồng), nếu mua xe mới.

Năm 2015, Infiniti QX70 có giá bán lên tới hơn 3,4 tỷ đồng sau khi cộng các chi phí lăn bánh." hoặc "Năm 2015, Infiniti QX70 có giá bán lên tới hơn 3,4 tỷ đồng sau khi cộng các chi phí lăn bánh.

Dù đã 10 năm tuổi nhưng tình trạng ngoại thất của chiếc Infiniti QX70 này còn khá tốt, bộ mâm hợp kim 21 inch còn sáng, chưa có dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, cũng có khả năng xe đã được “spa” cẩn thận trước khi rao bán (Ảnh: Hoang Anh Dong).

Chiếc xe phần lớn vẫn được giữ nguyên bản, chỉ “độ” thêm bậc điện thò thụt, theo chia sẻ của người bán. Nội thất còn khá mới so với tuổi đời, các chi tiết da màu be và ốp kim loại vẫn còn sáng bóng, nhưng phần da ghế ngồi đã nhăn do sử dụng thường xuyên.

Infiniti QX70 2015 sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.885mm, đem lại không gian ngồi rộng rãi cho 2 hàng ghế (Ảnh: Hoang Anh Dong).

Được định vị là xe sang, Infiniti QX70 2015 sở hữu khá nhiều trang bị tiện nghi không thua kém các mẫu xe ngày nay, như khởi động nút bấm, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện có sưởi và làm mát, nhớ vị trí ghế lái, cốp đóng/mở điện…

Phần đệm ngồi của hàng ghế thứ hai cũng đã có dấu hiệu ảnh hưởng nhẹ theo thời gian (Ảnh: Hoang Anh Dong).

Bên dưới nắp ca-pô của Infiniti QX70 2015 là khối động cơ xăng, V6, dung tích 3.7L. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cỗ máy này tạo ra công suất tối đa 325 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 360Nm.

Đây cũng là yếu tố đáng trải nghiệm với những người dùng tìm kiếm một mẫu xe sử dụng máy V6 nhưng có giá bán dễ tiếp cận. Tuy nhiên, yếu tố đánh đổi là mức tiêu hao nhiên liệu, có thể lên tới 20 lít/100km, theo một số người dùng am hiểu ở lĩnh vực ô tô.

Điểm cộng là chiếc Infiniti QX70 này có thể bảo dưỡng trong các xưởng dịch vụ của Nissan. Tuy nhiên, chi phí phụ tùng thay thế cũng là yếu tố người dùng cần quan tâm, do thương hiệu này đã rút khỏi Việt Nam, nhiều linh kiện cần đặt hàng và nhập khẩu từ Nhật Bản.