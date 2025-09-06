Những mẫu xe "ăn" dưới 4,83 lít xăng/100km, không lo ngừng bán vào năm 2030

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) của ô tô con. Theo đó, mục tiêu được đề ra là mức tiêu hao trung bình của toàn bộ xe bán ra ở năm 2030 không vượt quá 4,83 lít/100km (hỗn hợp).

Nếu dự thảo này được thông qua, nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ ngừng bán vào năm 2030 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thông tin này khiến các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) “đứng ngồi không yên”. Theo thống kê của những thương hiệu thuộc hiệp hội này, 96% ô tô chạy xăng và 14% xe hybrid hiện tại không đáp ứng mức tiêu hao 4,83 lít/100km.

Nếu dự thảo của Bộ Xây dựng được thông qua, từ năm 2030, những sản phẩm đạt chuẩn, được phép bán ra thị trường sẽ chủ yếu là xe hybrid, bên cạnh các dòng ô tô thuần điện. Dưới đây là một số cái tên trong nhóm xe khúc phổ thông, đáp ứng được mức tiêu thụ nhiên liệu trên.

Mẫu xe Cấu hình truyền động Mức tiêu thụ (lít/100km) Suzuki Swift HEV 4,26 Nissan Kicks EREV 4,6 Toyota Yaris Cross HEV HEV 3,8 Toyota Corolla Cross HEV 3,67 Toyota Corolla Altis HEV 4,76 Toyota Camry HEV 4,2 Honda HR-V e:HEV RS 4,44 Honda Civic e:HEV RS 4,56 Kia Sorento PHEV PHEV 2,8 BYD Sealion 6 1,1 Jaecoo J7 PHEV 1

Những mẫu xe phổ thông đang đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 4,83 lít/100km hỗn hợp.

Nếu áp dụng hạn mức tiêu thụ 4,83 lít/100km như trên từ năm 2030, hiện có khoảng 10 mẫu xe phổ thông không lo bị ngừng bán. Không chỉ giới hạn về mẫu mã, danh sách này bó hẹp trong một vài phân khúc và không có nhiều xe giá rẻ cho khách Việt lựa chọn.

Trong những cái tên, Suzuki Swift 2025 đang có giá bán dễ tiếp cận nhất, 569 triệu đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid). Các mẫu full-hybrid thường là phiên bản cao cấp nhất của một dòng xe nên có giá không rẻ, như Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng).

Phân khúc SUV cỡ B và B+ được khách Việt ưa chuộng đang có gần 20 sản phẩm nhưng với mức tiêu thụ nhiên liệu mà Bộ Xây dựng đề xuất, chỉ có Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV là đáp ứng, ngoài ra còn có VinFast VF 6 là xe điện (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với mức tiêu thụ nhiên liệu mà Bộ Xây dựng đề xuất, thậm chí các dòng xe thuần xăng cỡ nhỏ cũng không thể đáp ứng. Một ví dụ là Hyundai Grand i10, có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 5,8 lít/100km với biến thể sedan, số tự động.

Các dòng xe hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm hơn nhờ cấu hình xăng lai điện. Với các dòng xe hybrid truyền thống như của Toyota, mô-tơ điện có tác dụng bổ trợ, hay cung cấp khả năng di chuyển thuần điện với phạm vi giới hạn; bộ pin tích hợp có thể được nạp năng lượng khi xe phanh, xuống dốc... Ngoài ra, động cơ xăng hoạt động ở vòng tua tối ưu, từ đó tiết kiệm nhiên liệu.

Một số trường hợp đặc biệt như Nissan Kicks có thể xem là xe điện tự sạc (EREV), do động cơ xăng chỉ có vai trò cung cấp năng lượng cho bộ pin, mô-tơ điện đảm nhận nhiệm vụ chính giúp xe vận hành (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với xe PHEV, các nhà sản xuất ngày càng trang bị pin lớn hơn, tối ưu động cơ xăng và thiết lập để vận hành bằng điện nhiều hơn. Do đó chúng có thông số tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, thậm chí vận hành trong phần lớn các điều kiện như một chiếc xe thuần điện.

Như hai mẫu xe PHEV có mặt trong danh sách xe phổ thông đáp ứng mức tiêu hao nhiên liệu đề xuất của Bộ Xây dựng là BYD Sealion 6 và Jaecoo J7, cặp đôi này được trang bị bộ pin có dung lượng 18,3kWh, cho khả năng di chuyển thuần điện tới khoảng 100km.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Jaecoo J7 PHEV có mức tiêu hao trung bình 1 lít/100km khi pin đầy. Khi pin yếu, khả năng tiêu thụ nhiên liệu sẽ nâng lên, nhưng nhìn chung vẫn ở mức 3-4 lít/100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về phía các dòng xe sang, hiện tại lượng xe đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu đề xuất cho năm 2030 của Bộ Xây dựng càng ít đến “thương cảm”. Những thương hiệu lớn như BMW, Land Rover hay Porsche thì mỗi hãng chỉ có một sản phẩm đáp ứng, với cấu hình PHEV.

Mẫu xe Cấu hình truyền động Mức tiêu thụ (lít/100km) Porsche Cayenne S E-Hybrid PHEV 2 Range Rover Velar P400e 2,2 BMW XM 1,6 Volvo XC60 Plug-in Hybrid 1,6 Volvo XC90 Plug-in Hybrid 1,8

Những mẫu xe sang đang đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 4,83 lít/100km hỗn hợp.

Không có mẫu xe Mercedes-Benz nào lọt vào danh sách trên. Dải sản phẩm của hãng xe Đức đang có một số dòng ô tô thuần điện và các dòng xe xăng sử dụng công nghệ EQ Boost, nhưng là máy phát điện 48V có vai trò cải thiện khả năng tăng tốc là chính, không có cải thiện đáng kể khả năng tiêu hao nhiên liệu.