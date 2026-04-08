Cuộc chạy đua sạc pin xe điện siêu nhanh tại Trung Quốc tăng tốc

Geely cho biết pin mới của hãng có thể sạc nhanh hơn cả loại pin mà BYD vừa giới thiệu và gây “chấn động” vào tháng trước.

Cụ thể, thương hiệu Lynk & Co, thuộc Geely, cho biết bộ pin 95kWh mới nhất của hãng, mang tên Energee Golden Brick 900V, có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 4 phút 22 giây. Con số này nhanh hơn mức 5 phút mà BYD đạt được với công nghệ sạc siêu nhanh megawatt.

Các con số trên đều vượt xa khả năng của các hãng xe châu Âu và Mỹ hiện nay.

Geely cho biết công nghệ pin mới nhất của hãng có tốc độ sạc nhanh hơn cả pin Blade thế hệ 2 của BYD (Ảnh: Geely).

Nếu muốn sạc pin từ 10% lên 80%, xe điện của Geely cần 5 phút 32 giây. Để pin đạt 97%, tức là ngưỡng mà pin thường sạc chậm lại, thời gian cũng chỉ là 8 phút 42 giây. Trong khi đó, pin Blade thế hệ thứ hai của BYD cần 9 phút để đạt 97% khi sử dụng bộ sạc megawatt mới của hãng.

Bí mật nằm ở hệ thống điện áp cao kết hợp với phần cứng sạc cực mạnh. Công suất sạc cao nhất đạt khoảng 1.100kW, duy trì hơn 500kW ở mức 75% pin, và 350kW ở mức 97%. Con số 350kW này còn cao hơn tốc độ sạc tối đa của phần lớn xe điện phương Tây hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian sạc pin siêu nhanh được đánh đổi bằng những yếu tố khác và không phải điều dễ dàng đạt được.

Trước tiên, tốc độ sạc này phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc thế hệ mới, vốn chưa phổ biến rộng rãi. BYD tuyên bố đã hoàn thành trạm sạc siêu nhanh thứ 5.000 chỉ trong vòng chưa đến một tháng. Mạng lưới của Geely đang mở rộng nhưng mới chỉ bằng khoảng 1/4 về quy mô so với BYD.

Vì vậy, với mục tiêu đạt được sự tiện lợi như ô tô động cơ đốt trong, các hãng xe điện không chỉ cần tập trung vào việc rút ngắn thời gian sạc pin, mà còn phải đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng sạc.

Tuy nhiên, không phải hãng nào cũng tin rằng đây là một cuộc đua này đáng để theo đuổi. BMW từ lâu đã thể hiện sự hoài nghi đối với việc chạy đua tốc độ sạc.

Ông Markus Fallböhmer, người phụ trách sản xuất pin của BMW, chia sẻ với Carsales vào tháng trước rằng việc theo đuổi tốc độ sạc như vậy sẽ đi kèm những đánh đổi.

“Bạn luôn phải thận trọng với những tuyên bố kiểu này. Có thể tối ưu một chỉ số hiệu suất, nhưng sẽ phải đánh đổi những cái khác. Chúng tôi cũng có thể tăng tốc độ sạc, nhưng khi đó sẽ phải giảm những yếu tố quan trọng khác của pin. Nó giống như một chiếc chăn, nếu bạn kéo về một phía thì phía còn lại sẽ bị hở”, ông nói.

Đó là cách nói lịch sự của BMW để nhấn mạnh rằng không có “bữa trưa miễn phí”. Đẩy tốc độ sạc lên quá cao có thể khiến những yếu tố khác bị ảnh hưởng, như tuổi thọ, chi phí hoặc hiệu năng tổng thể.