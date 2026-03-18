Robot sạc pin di động giải bài toán trạm sạc cho ô tô điện ở chung cư cũ

Một thiết bị sạc nhỏ gọn, có khả năng tự di chuyển, được ví như “pin sạc dự phòng di động” đang giúp giải quyết bài toán nan giải lâu nay của người dùng xe điện tại một khu dân cư cũ ở Nam Ninh (Trung Quốc), cho phép sạc theo yêu cầu mà không cần cải tạo hạ tầng tốn kém, theo tờ Nanning Evening.

Một robot sạc CharGo của CATL đang phục vụ chiếc xe điện BYD (Ảnh: CATL).

Cư dân tại khu Linliqiao Jiayuan, nơi có hơn 400 xe điện, giờ đây có thể gọi robot sạc thông minh thông qua ứng dụng cài trên điện thoại. Thiết bị cao khoảng 1,5m, được trang bị bộ pin dung lượng khoảng 100kWh, có thể tự di chuyển đến xe điện đang đỗ và bắt đầu sạc nhanh chỉ sau vài phút.

Theo công bố của nhà sản xuất, một chiếc xe còn 10% pin có thể được sạc lên đáng kể chỉ trong khoảng 40 phút đến 1 giờ.

“Đỗ xe ở nhà là có thể sạc, không cần đi tìm trạm. Vừa tiết kiệm thời gian, công sức, lại có giá điện rẻ”, một cư dân địa phương tên Liu chia sẻ.

Cán bộ quản lý dự án cũng nhấn mạnh một vài ưu điểm khác, như không cần nâng cấp lưới điện và không chiếm chỗ đỗ cố định, đặc biệt phù hợp với các khu chung cư cũ, nơi việc lắp đặt trụ sạc gặp nhiều hạn chế về không gian.

Thiết bị Energy Tank đang cung cấp điện cho một xe điện (Ảnh: Sina).

Các đơn vị vận hành cho biết robot sạc theo yêu cầu này trực tiếp giải quyết bài toán “xe đi tìm trụ sạc” bằng cách biến việc sạc thành một dịch vụ theo yêu cầu: trụ sạc tìm đến xe, thay vì ngược lại.

“Pin sạc dự phòng di động” nói trên là sản phẩm mang tên “Energy Tank” của Eraergy. Công ty mô tả thiết bị này là một giải pháp tái định nghĩa toàn bộ chuỗi giá trị, kết hợp pin lưu trữ, khung gầm có thể di chuyển và hệ thống điều khiển thông minh thành một thiết bị sạc và cấp điện có thể điều phối linh hoạt.

Trên website chính thức, Energy Tank có ba phiên bản mẫu, có dung lượng dự kiến 30kWh, 100kWh và 200kWh, với công suất xả tối đa lên tới 120kW.

Một robot sạc CharGo đang phục vụ tại khu dịch vụ đường cao tốc (Ảnh: CATL).

Công ty cũng đang mở rộng mô hình sạc di động tới khách sạn, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và bãi trung chuyển. Chương trình thử nghiệm này cho phép khách kiểm tra khả năng sạc di động ngay khi đặt phòng, giúp khách sạn không cần đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp hệ thống điện.

Trong lĩnh vực logistics, các đối tác như SF Express đã sử dụng robot để sạc pin cho xe trong lúc bốc dỡ hàng hoặc chờ đợi, tránh thời gian xếp hàng tốn kém.

Hiện tại, các hệ thống này vẫn vận hành bằng điều khiển từ xa kết hợp tự động hóa hạn chế, nhưng mục tiêu là đạt cấp độ tự hành L4 (không cần người giám sát) trong các môi trường khép kín như khu công nghiệp hoặc khu vực có kiểm soát.

Tập đoàn pin toàn cầu CATL cũng tham gia lĩnh vực này. Một công ty con của CATL đã phát triển sản phẩm sạc di động CharGo, từng được triển khai tại nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc trên khắp Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái nhằm giảm áp lực sạc trong giai đoạn cao điểm.

Một khu dân cư cũ điển hình tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Tại Trung Quốc, vẫn còn rất nhiều người sinh sống trong các khu tập thể cũ được xây dựng từ thế kỷ trước. Khi đó, các nhà quy hoạch chưa lường trước sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế, nên không dành đủ diện tích cho bãi đỗ xe. Ngày nay, sống tại những khu này, việc tìm được chỗ đỗ xe đã là "ác mộng", chưa nói đến việc sạc xe điện.

Phần lớn cư dân không có chỗ đỗ cố định nên không thể lắp trụ sạc. Ngay cả khi có chỗ, việc lắp đặt cũng cần được đơn vị điện lực phê duyệt, và nếu vượt quá khả năng cung cấp của lưới điện, yêu cầu sẽ bị từ chối. Với những khu dân cư như vậy, các “pin sạc dự phòng di động” thực sự là giải pháp hữu ích.

Một robot sạc đang trên đường đi phục vụ (Ảnh: Sina).

Với người dùng xe năng lượng mới tại Trung Quốc, việc sạc pin giờ đây không còn là mối lo lớn. Ngoài sạc tại nhà, sạc nhanh, công nghệ sạc siêu nhanh của BYD hay đổi pin của Nio và CATL, giờ đây còn có thêm các “pin sạc di động” cung cấp dịch vụ tận nơi.

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác, hạ tầng sạc vẫn là bài toán nan giải. Trong bối cảnh đó, mô hình “pin sạc di động” có thể trở thành một giải pháp hiệu quả, đặc biệt với các khách sạn. Không cần can thiệp vào lưới điện và với chi phí thấp, họ vẫn có thể nâng cấp dịch vụ để cung cấp tiện ích sạc nhanh cho khách hàng.