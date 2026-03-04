BYD thiết kế trạm sạc siêu nhanh giống hệt cây xăng

BYD đã được ghi nhận đang tiến hành thử nghiệm nội bộ mạng lưới sạc siêu nhanh công suất megawatt tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Trước đó, đã xuất hiện thông tin rò rỉ về hệ thống sạc 1.500kW và một ứng dụng chuyên biệt mang tên Flash Charging.

Một số hình ảnh về trạm sạc thử nghiệm gần trụ sở BYD đã được chia sẻ, cho thấy các trụ sạc công suất cao thế hệ mới.

Trạm sạc siêu nhanh megawatt của BYD đang được thử nghiệm tại Trung Quốc (Ảnh: BYD Fans).

Bố cục khu vực sạc pin tương tự một trạm xăng, với các súng sạc làm mát bằng chất lỏng và kết cấu giàn chữ T, tức là các xe có thể tuần tự xếp hàng sạc nhanh giống như khi bơm xăng cho xe động cơ đốt trong, thay vì phải đỗ 15-30 phút như thường thấy hiện nay ở các trạm sạc nhanh dành cho ô tô điện.

Trước đó, hình ảnh bảng thông số bị rò rỉ cho thấy hệ thống có công suất cực đại lên tới 1.500kW và khả năng chịu dòng điện 1.500A, vận hành trên nền tảng điện áp 1.000V.

Như vậy, hệ thống sạc siêu nhanh này có thể giúp xe chạy thêm khoảng 400km chỉ sau 5 phút sạc.

Trong đợt thử nghiệm mới nhất, quyền truy cập dường như chỉ giới hạn với xe có gắn nhãn “Flash Charge” phía sau, bao gồm các mẫu sắp ra mắt như BYD Tang 9, Song Ultra, Seal 07, Denza Z9 GT và các mẫu FCB Tai-series.

Các trụ sạc được cho là chỉ hoạt động với những xe có khả năng tiếp nhận công suất đầu vào trên 1.000kW, đồng thời hệ thống sẽ tự động ngắt sạc khi pin đạt 97% dung lượng.

Ảnh chụp màn hình từ những người dùng đầu tiên cho thấy ứng dụng Flash Charging đã có trên Android. Giao diện cho phép tìm kiếm trạm sạc gần đó và hỗ trợ tính năng cắm sạc tự động.

Sau khi kích hoạt, quá trình sạc được cho là bắt đầu trong khoảng 10 giây kể từ khi cắm dây, không cần quét mã QR.

Mức giá hiển thị tại trạm thử nghiệm là 1,3 nhân dân tệ/kWh (khoảng 5.000 đồng); bao gồm 1 nhân dân tệ tiền điện và 0,3 nhân dân tệ phí dịch vụ. Người mua các mẫu xe tương thích với sạc siêu nhanh được cho là sẽ được tặng 1.000kWh điện miễn phí mỗi năm. Tuy nhiên, chính sách chính thức vẫn chưa được công bố.

Để so sánh, các trạm sạc công cộng nhanh nhất tại Mỹ và châu Âu hiện nay đạt khoảng 350kW, dù trên thực tế, phần lớn trụ sạc có công suất thấp hơn nhiều. Ngoài ra, đa số xe điện cũng không thể duy trì mức công suất sạc cao như vậy trong thời gian dài.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc xác nhận các trạm Supercharger V4 của Tesla tại nước này hỗ trợ công suất tối đa 500kW đối với xe du lịch, trong khi phần lớn trụ sạc nhanh công cộng tại Trung Quốc hiện nay tập trung trong dải 250-600kW.

Nếu các thông số 1.500kW là chính xác thì hệ thống của BYD sẽ có công suất cao gấp khoảng ba lần mức 500kW hiện tại của Tesla và gấp đôi mức 600kW phổ biến của trạm sạc công cộng.

Các báo cáo trước đó cho biết BYD có thể đặt mục tiêu triển khai hơn 4.000 trạm sạc siêu nhanh tự vận hành tại Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác hơn 15.000 điểm sạc.

Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Các dữ liệu vận hành được xác thực, bao gồm biểu đồ duy trì công suất đỉnh, khả năng hồi phục quãng đường sau 5 phút sạc và kế hoạch triển khai quy mô lớn, dự kiến sẽ được công bố tại một sự kiện trong tương lai.