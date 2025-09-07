"Cửa ải" 4,83 lít xăng/100km có thể khai tử nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam

Theo dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) của ô tô con do Bộ Xây dựng đề xuất, mục tiêu đặt ra là tới năm 2030, mức tiêu hao xăng, dầu trung bình của toàn bộ xe bán ra của một hãng không vượt quá 4,83 lít/100km (hỗn hợp).

Như vậy, với các mẫu xe "hot", mang tính nhận diện thương hiệu, nhưng có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, như Range Rover bản máy xăng, Land Cruiser, Fortuner, hay Everest... sẽ đặt nhà sản xuất vào thế phải lựa chọn dừng phân phối.

Kén khách và có mức tiêu thụ nhiên liệu cao có thể là lý do khiến các mẫu xe như Range Rover khó trụ lại thị trường Việt Nam nếu hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình do Bộ Xây dựng đề xuất cho ô tô con được thông qua (Ảnh: JLR).

Theo quy định trong dự thảo đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, hạn mức tiêu thụ nhiên liệu được tính trung bình trên toàn bộ dải sản phẩm của từng hãng. Nếu vượt ngưỡng này, các hãng xe có thể mua tín chỉ bù trừ từ hãng khác có mức tiêu hao thấp hơn, đặc biệt là các hãng chỉ có xe thuần điện, giống cơ chế mua bán tín chỉ carbon quốc tế. Nếu sau ba năm vẫn không đáp ứng, doanh nghiệp sẽ buộc phải dừng sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Do đó, nếu dự thảo trên được thông qua, các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam sẽ phải sắp xếp lại danh mục sản phẩm, tăng cường loại xe hybrid và xe thuần điện để "gánh" mức tiêu thụ nhiên liệu của các mẫu xe ăn xăng hơn.

Hạn mức 4,83 lít/100km không dễ đạt được, bởi theo đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 96% xe chạy xăng và 14% xe hybrid hiện tại không đạt chuẩn.

Khi mà ngay cả nhiều sản phẩm chủ chốt, có vai trò như cần câu cơm cho các hãng còn chưa đạt được thông số 4,83 lít/100km thì việc "gánh" thêm các mẫu xe ngốn xăng, kén khách được coi là bất khả thi.

Ví dụ với Toyota, mẫu Yaris Cross HEV (3,56-3,8 lít/100km) hay Camry HEV (4,11-4,4 lít/100km) cũng chỉ bù được một phần rất nhỏ cho các xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 10 lít/100km, như Land Cruiser (12,5 lít/100km) hay Fortuner (11,2 lít/100km).

Với Kia, duy nhất mẫu Sorento PHEV (2,8 lít/100km) không thể gánh 13 mẫu còn lại trong danh mục sản phẩm.

Với Ford, danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam hiện nay không có sản phẩm hybrid nào và chỉ có duy nhất mẫu Mustang Mach-E là xe thuần điện. Trong số các xe dùng động cơ đốt trong, không có mẫu nào đạt mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 4,83 lít/100km.

Trên toàn thị trường hiện chỉ có chưa đến 20 mẫu ô tô đáp ứng được mức tiêu thụ nhiên liệu dưới 4,83 lít/100km như dự thảo của Bộ Xây dựng.

Theo đánh giá của VAMA, để duy trì sản lượng bán hàng, trong vòng 5 năm tới, các hãng phải tăng khoảng 868% lượng xe điện hóa (hybrid, xe hybrid cắm sạc, xe thuần điện). Việc phải thay đổi, cân đối lại danh mục sản phẩm trước năm 2030 gần như là bất khả thi, "trở tay không kịp" đối với các hãng xe.

Trong quá trình sàng lọc, nhiều mẫu xe sẽ có nguy cơ bị khai tử, để nhường chỗ cho các xe có khả năng giúp hãng đạt được hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình.