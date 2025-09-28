Cài dây an toàn là để giữ mạng, sao lại đối phó bằng áo in hình giả?

Mấy ngày qua, khi thông tin về độ "tinh nhạy" của camera AI trong việc phát hiện những lỗi trước đây dễ bị bỏ sót do đặc thù không gian kín của ô tô tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, thì các tài xế bắt đầu truyền nhau mẹo mua áo có vạch kẻ chéo, nhìn từ xa trông giống như đang đeo dây đai an toàn, nhằm đối phó với camera AI.

Việc mặc áo in vạch kẻ giả dây đai an toàn trên ô tô được cho là sẽ giúp tài xế né phạt (Ảnh: Reddit).

Tôi thấy thực sự khó hiểu với tư duy này.

Nhiều người bao biện rằng nếu không đi đường cao tốc hay quốc lộ, mà chỉ đi trong phố, đường đông, ô tô chạy với tốc độ 20-40km/h, thì việc cài dây an toàn cũng không quá cần thiết, lại gây khó chịu, vướng víu.

Nhưng có lẽ họ quên mất rằng ngay cả khi mình đi đúng thì vẫn có nguy cơ bị tai nạn do xe đi sai đâm vào, hoặc gặp tình huống khẩn cấp phải phanh gấp. Thậm chí, nếu bị xe cỡ lớn mất lái hoặc mất phanh đâm vào, ô tô con có thể lật nghiêng, người ngồi trong xe rất dễ bị chấn thương, thậm chí văng ra khỏi xe nếu không được dây đai an toàn cố định vào lưng ghế.

Dây an toàn thực sự là một phát minh quan trọng trong ngành ô tô. Đã có nhiều số liệu thống kê chứng minh nó cứu sống hàng triệu mạng người trong tai nạn giao thông. Vậy mà không hiểu sao nhiều người hết dùng chốt cắm giả để xử lý tiếng "bíp bíp" cảnh báo của xe, rồi giờ đây lại nghĩ tới việc áo có vạch kẻ giả dây an toàn để đối phó camera AI. Chẳng lẽ việc cài dây an toàn lại khó chịu tới mức đó sao?

Tôi nghĩ việc phải luôn nhớ mặc áo có vạch kẻ như vậy còn phức tạp hơn là cài dây an toàn mỗi khi đi ô tô.

Thêm vào đó, theo tôi, với công nghệ hiện đại và thông minh như hiện nay, mẹo mặc áo in vạch kẻ giả dây an toàn may ra "qua mắt" được camera truyền thống, chứ với camera AI thì không.

Bản thân tôi đã lái ô tô gần 20 năm, thấy việc cài dây an toàn không có gì khó chịu; thậm chí, khi đã hình thành thói quen, tôi sẽ thấy trống trải, mất an toàn nếu lỡ vội mà quên cài dây an toàn.

Giữ an toàn cho bản thân là việc quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên chú ý làm gương cho trẻ nhỏ về ý thức an toàn, ý thức tuân thủ luật giao thông nói riêng và ý thức tuân thủ pháp luật nói chung. Trẻ sẽ nghĩ gì khi thấy cha mẹ mặc áo in vạch kẻ giả dây an toàn để né phạt? Chẳng lẽ chúng ta muốn dạy con trẻ cách gian dối, vi phạm pháp luật?

Việc gì an toàn thì mình nên ưu tiên, nhất là khi nó không khiến mình mất nhiều thời gian, cũng chẳng phải cố gắng gì ghê gớm, mà hiệu quả bảo vệ lại cao.

Độc giả Hoàng Tuấn

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.