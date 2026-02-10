Chủ Lynk & Co 09 chờ phụ tùng 4 tháng: “Hãng cần cải thiện dịch vụ sau bán"

Những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội lan truyền câu chuyện về chiếc Lynk & Co 09 bị ngập nước của anh Nguyễn Tiến Dũng (sống tại Thái Nguyên) mất 4 tháng sửa chữa. Sự việc khiến không ít người băn khoăn về dịch vụ sau bán hàng của các thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam.

4 tháng chờ đợi

Trao đổi với PV báo Dân trí, anh Tiến Dũng cho biết, anh nhận xe Lynk & Co 09 vào tháng 4/2024. Anh đánh giá cao sản phẩm và dịch vụ bán hàng của hãng nên chốt mua xe ngay sau khi lái thử ở Hà Nội. Xe của anh là một trong những chiếc Lynk & Co 09 đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam.

Ngày 8/10/2025, Thái Nguyên chịu cơn lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão Matmo. Dù đã nhờ người khác di chuyển xe đến nơi cao ráo, nhưng nước vẫn ngập đến sàn xe khiến nhiều bộ phận hư hỏng.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, chủ xe Lynk & Co 09 bị ngập nước mất 4 tháng sửa chữa (Ảnh: NVCC).

Trưa ngày 9/10/2025, khi nước lũ rút, anh thuê xe cẩu đến xưởng dịch vụ Lynk & Co Thái Nguyên. Tối cùng ngày, nhân viên ở đây khuyên chủ nhân cẩu xe về xưởng dịch vụ Lynk & Co Long Biên (Hà Nội) vì lý do không đủ linh kiện, phụ tùng thay thế. Anh Tiến Dũng đồng ý. Ngày 10/10/2025, xe có mặt tại Hà Nội. Toàn bộ chi phí cứu hộ được phía hãng chi trả.

Tại đây, xưởng dịch vụ báo giá sửa chữa hơn 420 triệu đồng, nhưng được giảm giá còn 393 triệu đồng. Anh Tiến Dũng cho hay, báo giá bao gồm hơn 30 hạng mục, bao gồm vệ sinh, thay dầu hộp số, thay dầu động cơ, thay dầu cầu, và thay mới nhiều linh kiện, phụ tùng như ắc-quy, pin 48V của hệ thống mild-hybrid, hệ thống điện của ghế...

Chiếc Lynk & Co 09 của anh Nguyễn Tiến Dũng (Ảnh: NVCC).

Trong suốt 4 tháng xe nằm ở xưởng dịch vụ, anh Tiến Dũng nhiều lần cảm thấy khó hiểu. Thứ nhất, khi anh mang xe tới Lynk & Co Thái Nguyên, nhân viên kỹ thuật không tháo xe để vệ sinh sơ bộ, biết đâu có thể may mắn "cứu" được một vài bộ phận. Và ngay cả khi xe về tới Hà Nội cũng phải chờ thêm 5-7 ngày mới được tháo ra để vệ sinh.

Thứ hai, số lượng xe Lynk & Co bị ảnh hưởng bởi trận lụt ở Thái Nguyên không nhiều, nhưng tiến độ sửa chữa lại chậm chạp. "Nếu có hàng trăm chiếc Lynk & Co bị ngập, thì việc chờ lâu là đương nhiên. Nhưng theo quan sát của tôi ở xưởng dịch vụ, số lượng xe Lynk & Co bị ngập không đáng kể, thậm chí xe của tôi có thể là chiếc 09 duy nhất bị ngập nước", anh Tiến Dũng chia sẻ.

Thứ ba, xưởng dịch vụ thiếu sự kết nối với khách hàng. Vì chờ lâu, thỉnh thoảng anh Tiến Dũng phải chủ động hỏi thăm để cập nhật tình hình sửa chữa của chiếc xe.

"Tiếc vì đã không hỗ trợ tốt nhất khi khách hàng cần"

Ngày 23/1, anh Tiến Dũng đăng một video chia sẻ câu chuyện của bản thân, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng người sử dụng ô tô. Đến ngày 9/2, ban lãnh đạo Tasco Auto, Lynk & Co và đại lý đến gặp trực tiếp, đồng thời bàn giao xe cho anh Tiến Dũng. Như vậy, sau 4 tháng, quá trình sửa chữa đã hoàn tất.

Ban lãnh đạo Tasco Auto, Lynk & Co và đại lý bàn giao xe cho anh Nguyễn Tiến Dũng (Ảnh chụp màn hình).

Trong video đăng tải trên trang cá nhân tối 9/2, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tasco Auto, nói: "Sau khi nghe thông tin một khách hàng tại Thái Nguyên cần được hỗ trợ, hôm nay đến gặp khách hàng với tinh thần ngay và luôn để giải quyết các vấn đề cho khách hàng".

Ông Hoàng Anh Tuấn còn nhấn mạnh rằng: "Tôi rất lấy làm tiếc vì đã không hỗ trợ tốt nhất khi anh (Nguyễn Tiến Dũng - PV) cần".

Anh Tiến Dũng đánh giá cuộc gặp giữa anh và ban lãnh đạo Tasco Auto, Lynk & Co và đại lý rất thẳng thắn. Anh nói rõ những điểm hài lòng và không hài lòng, trong khi phía hãng thừa nhận có những khâu chưa xử lý kịp thời.

“Hãng cần cải thiện chất lượng dịch vụ”

Anh Tiến Dũng cho biết: “Nhiều người nghĩ sau khi tôi đăng video, hãng mới bắt đầu quá trình sửa chữa nhưng thực tế không phải vậy. Thời điểm đó, phụ tùng, linh kiện thay thế đã về khoảng 70-80%, chỉ còn thiếu một vài món. Hãng có giải thích thời gian chờ lâu là do một số phụ tùng, linh kiện không thể vận chuyển bằng đường hàng không, ví dụ như pin 48V phải vận chuyển đường biển khiến thời gian chờ bị kéo dài".

Dù kịp nhận xe trước Tết, anh Tiến Dũng vẫn cảm thấy không hài lòng với thời gian chờ 4 tháng (Ảnh: NVCC).

Anh cho biết thêm: "Đáng lẽ tôi có thể nhận xe sớm hơn. Nhưng sau khi lắp đặt tất cả phụ tùng, linh kiện cần thay thế, chạy thử cũng ổn định rồi, thì nhân viên xưởng dịch vụ phát hiện hộp điện điều khiển cốp và cảm biến lùi có vấn đề. Cuối cùng, họ phải lấy từ xe mới sang, vì đặt hàng từ nhà máy sẽ không kịp xong trước Tết".

Nói về thời gian chờ 4 tháng, anh Tiến Dũng thẳng thắn rằng, bản thân anh cảm thấy "không hài lòng".

"Tôi không có 2 xe cùng ngập giống nhau để so sánh. Nhưng tham chiếu với xe của anh em, bạn bè ở Thái Nguyên cùng bị ngập, thì thời gian chờ 4 tháng là rất lâu. Tôi cũng nói điều này với ban lãnh đạo của hãng.

Như hàng xóm nhà tôi có chiếc Mercedes-Benz GLC 300 bị ngập tới tận nóc xe, nhưng đã sửa xong trước xe tôi (chỉ bị ngập tới sàn xe - PV) 2 tuần. Hơn nữa, chiếc xe đó có bảo hiểm, tức là còn mất thêm thời gian thẩm định và duyệt chi, còn xe tôi không có bảo hiểm, chỉ cần sửa và tôi thanh toán", anh Tiến Dũng nói.

Nội thất chiếc Lynk & Co 09 (Ảnh NVCC).

So sánh với các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam, anh Tiến Dũng vẫn đánh giá cao sản phẩm và dịch vụ bán hàng của Lynk & Co. Theo góc nhìn của anh, thời gian qua hãng phát triển rất nóng, liên tục khai trương đại lý mới nhưng dịch vụ sau bán hàng chưa theo kịp.

"Trong buổi làm việc, phía hãng cũng thừa nhận một số vấn đề và khẳng định sẽ cải thiện trong thời gian tới. Còn ở góc độ khách hàng, tôi kỳ vọng Lynk & Co cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo phụ tùng, linh kiện có sẵn và kịp thời để tránh gây bất tiện cho khách hàng", anh nói.