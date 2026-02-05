Cách tự kiểm tra ô tô tại nhà trước khi lái xe về quê ăn Tết

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình lựa chọn sử dụng ô tô cá nhân để về quê hoặc du xuân. Để hành trình diễn ra an toàn, trọn vẹn niềm vui, chủ xe hoàn toàn có thể chủ động tự kiểm tra một số hạng mục cơ bản trước khi lên đường.

Bằng mắt thường, người dùng nên rà soát kính lái xem có xuất hiện vết rạn nứt hay không; kiểm tra hệ thống còi, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu có hoạt động bình thường; hệ thống điều hòa có làm mát ổn định. Ngoài ra, cần mở khoang động cơ để quan sát các dấu hiệu bất thường như dây dẫn bị chuột cắn, rò rỉ chất lỏng hoặc mùi lạ.

Bên cạnh đó, một số thiết bị và tính năng hỗ trợ an toàn cũng cần được kiểm tra kỹ, gồm camera hành trình, camera quan sát xung quanh xe và các đèn cảnh báo lỗi hiển thị trên bảng đồng hồ, nhằm bảo đảm xe vận hành ổn định trong suốt chuyến đi.

Người dùng có thể quan sát tổng thể khoang động cơ xem có những điểm bất thường nào không (Ảnh: Bảo Linh).

Lốp xe

Lốp là bộ phận tiếp xúc với mặt đường nên độ ma sát ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi điều khiển xe. Bằng mắt thường, người dùng có thể kiểm tra xem lốp có các vết rạn/nứt, cán đinh hay vết phù bất thường hay không, kiểm tra độ mòn lốp thông qua các gờ báo mòn.

Chủ xe nên bơm 4 bánh theo áp suất khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lốp xe là bộ phận cần được kiểm tra kỹ trước mỗi hành trình (Ảnh: Bảo Linh).

Chủ xe cũng nên kiểm tra lại tình trạng của lốp dự phòng, các thiết bị thay lốp xem hoạt động tốt không. Với các mẫu xe không có lốp dự phòng, cần kiểm tra lại các thiết bị vá lốp nhanh.

Phanh

Đây là bộ phận có nhiệm vụ giúp giảm tốc độ và dừng ô tô khi cần thiết. Chủ xe có thể tự kiểm tra sơ bộ hệ thống phanh theo một số bước đơn giản.

Khi xe chưa nổ máy, người dùng có thể đạp phanh vài lần để cảm nhận độ cứng của bàn đạp, qua đó kiểm tra sơ bộ tình trạng kín của hệ thống phanh. Khi khởi động động cơ, bàn đạp phanh cần có xu hướng nhẹ hơn, cho thấy hệ thống trợ lực phanh vẫn hoạt động bình thường.

Trong quá trình vận hành ở tốc độ thấp, chủ xe nên chú ý xem hệ thống phanh có phát ra tiếng kêu lạ hay không. Đồng thời, người dùng có thể quan sát tình trạng má phanh thông qua khe bánh xe hoặc các dấu hiệu cảnh báo hiển thị trên bảng đồng hồ.

Ngoài ra, khi bật chìa khóa điện, đèn báo hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) màu vàng sẽ sáng lên trong vài giây để hệ thống tự kiểm tra. Nếu đèn tắt sau đó, điều này cho thấy hệ thống phanh đang hoạt động bình thường.

Người dùng nên thường xuyên kiểm tra các đèn cảnh báo lỗi (Ảnh: Bảo Linh).

Ắc quy

Ắc quy là bộ phận quan trọng trong hệ thống khởi động và cung cấp điện cho các thiết bị trên ô tô. Khi ắc quy gặp sự cố, xe có thể không khởi động được, buộc người dùng phải “kích bình” bằng xe khác, thiết bị kích điện chuyên dụng hoặc gọi cứu hộ đưa xe về xưởng dịch vụ. Đây là tình huống không ai mong muốn, nhất là trong dịp Tết.

Người dùng có thể kiểm tra sơ bộ tình trạng ắc quy bằng cách quan sát các cực điện trên nắp bình, bảo đảm các đầu nối chắc chắn, không bị lỏng, oxy hóa hay bám nhiều cặn bẩn. Đồng thời, cần kiểm tra các dây dẫn xem có dấu hiệu nứt, hở hoặc chập điện hay không.

Với các loại ắc quy nước, chủ xe nên kiểm tra mực dung dịch điện phân, bảo đảm nằm giữa hai vạch Upper (cao) và Lower (thấp). Nếu mực dung dịch xuống thấp, cần bổ sung nước cất theo khuyến nghị hoặc cân nhắc thay ắc quy mới khi đã sử dụng lâu năm. Trong khi đó, nhiều mẫu ắc quy kín khí hiện nay được trang bị “mắt thần” đổi màu trên thân bình, giúp người dùng nhận biết nhanh tình trạng hoạt động của ắc quy.

Trạm sạc

Tương tự việc đổ đầy nhiên liệu với xe sử dụng động cơ đốt trong, chủ ô tô điện nên sạc đầy pin trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, người dùng cần chủ động tìm hiểu trước vị trí các trạm sạc trên lộ trình di chuyển cũng như khu vực lưu trú, nhằm tránh bị động trong quá trình sử dụng xe.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, giảm áp lực khi di chuyển và có chuyến đi trọn vẹn niềm vui bên gia đình trong dịp Tết.

Chủ xe điện nên tìm các điểm sạc pin trước mỗi hành trình dài (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngoài ra, người dùng cần mang theo một số thiết bị phục vụ an toàn và cứu hộ cơ bản như bơm điện, thiết bị kích điện, dây cáp kéo, cọc tiêu hoặc tam giác phản quang, đề phòng trường hợp xe gặp sự cố khi đang lưu thông.

Sau khi tự kiểm tra tại nhà, nếu phát hiện các lỗi có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành, chủ xe nên đưa ô tô đến xưởng dịch vụ để được kiểm tra và khắc phục trước chuyến đi.

Việc chuẩn bị kỹ phương tiện cho những chuyến đi dài, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ giúp cả gia đình di chuyển an toàn, hạn chế rủi ro và tránh những phiền toái không đáng có vào đầu năm mới.