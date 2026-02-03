Bảo dưỡng xe máy trước Tết, đừng chỉ thay mỗi dầu

Cận Tết Nguyên đán luôn là dịp cao điểm của các cửa hàng sửa chữa xe máy, do phần đông người dùng có nhu cầu bảo dưỡng xe. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm bảo dưỡng và thay dầu.

Thay dầu chỉ là một hạng mục nằm trong quy trình bảo dưỡng và đến nay, vẫn không thiếu người lầm tưởng chỉ cần thay dầu định kỳ là xong. Nhưng ngoài động cơ, một chiếc xe máy còn có nhiều bộ phận quan trọng khác ảnh hưởng đến khả năng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu hay thậm chí tính an toàn khi di chuyển.

Thay dầu đúng hạn sẽ giúp động cơ có tuổi thọ bền hơn, nhưng đây không phải là chi tiết duy nhất giúp chiếc xe vận hành trơn tru, hiệu quả (Ảnh: Tao Motorwerk).

Vậy khi bảo dưỡng xe dịp Tết, người dùng cần chú ý những gì? Dưới đây sẽ là một số hạng mục cần kiểm tra, chủ yếu áp dụng cho những xe đi khoảng 20.000km trở lên.

Vệ sinh họng ga

Họng ga xe máy (hay họng xăng) là bộ phận quan trọng trong hệ thống phun xăng điện tử, đóng vai trò như “cửa ngõ” điều tiết lượng khí nạp vào động cơ. Chi tiết này quyết định mức độ hòa trộn xăng và gió trước khi vào buồng đốt, ảnh hưởng đến độ bốc của xe cũng như mức tiêu hao nhiên liệu.

Do đó, người dùng cần lưu ý vệ sinh họng ga định kỳ, mỗi lần cách nhau khoảng 10.000-15.000km hoặc 6-12 tháng để loại bỏ bụi bẩn, muội than. Xe hụt hơi, khó nổ, hao xăng có thể là biểu hiện của họng ga bị bẩn.

Với các dòng xe máy phổ thông, chi phí vệ sinh họng ga dao động khoảng 150.000-300.000 đồng tùy dòng xe (Ảnh: Tao Motorwerk).

Vệ sinh, thay mới lọc gió

Tương tự họng ga, lọc gió cũng là một bộ phận ảnh hưởng đến lượng không khí vào động cơ, cần thay mới sau khoảng 10.000-20.000km sử dụng. Lọc gió bị bẩn sẽ khiến xe máy chạy ì, tăng tốc chậm, lên dốc yếu hoặc khó nổ máy vào buổi sáng.

Các dòng xe phổ thông thường sử dụng lọc gió loại giấy, có thể vệ sinh định kỳ sau khoảng 5.000km bằng cách dùng vòi xịt khí nén thổi từ trong ra ngoài nhằm loại bỏ bụi bẩn. Trong khi đó, các dòng xe trang bị lọc gió dạng mút/cotton cần tới các dung dịch chuyên dụng.

Lọc gió mới (bên trái) và lọc gió bị bẩn sau một thời gian dài sử dụng (phải) (Ảnh: Tao Motorwerk).

Với các dòng xe máy như Honda, chi phí thay mới lọc gió dao động 90.000-150.000 đồng, tùy dòng xe.

Vòng bi trục bánh xe máy (bạc đạn)

Vòng bi trục bánh xe máy hay bạc đạn là linh kiện thép hợp kim quan trọng tại bánh trước/sau, giúp giảm ma sát, tăng độ bền và đảm bảo xe vận hành êm ái. Người dùng có thể kiểm tra tại nhà bằng cách dựng chân chống giữa, dùng tay nắm bánh xe lắc mạnh hoặc xoay bánh.

Trong trường hợp bánh xe bị lắc hoặc bánh xoay không đều thì có nghĩa vòng bi đã bị hỏng và cần thay thế. Nếu không khắc phục, xe máy vận hành sẽ xuất hiện hiện tượng rung lắc và đảo bánh, có thể gây mất an toàn khi di chuyển.

Vòng bi trục bánh xe hỏng còn khiến bánh xe bị rơ, từ đó gia tăng mức tiêu hao nhiên liệu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với các dòng xe máy phổ thông, giá vòng bi trục bánh dao động trong khoảng 50.000-180.000 đồng/cái.

Bi cổ phốt

Bi cổ phốt (hay còn gọi là bạc đạn cổ phốt, chén cổ) là các vòng bi nằm ở phần đầu xe. Đây cũng là một chi tiết quan trọng ảnh hưởng đến tính an toàn của xe máy khi di chuyển.

Khi hư hỏng, người dùng sẽ cảm thấy việc đánh lái bị nặng tay, rơ lắc hoặc có tiếng lộc cộc khi đi qua địa hình xấu. Trong quá trình vận hành ở tốc độ cao, phần đầu xe sẽ mất cân bằng, có xu hướng liệng sang một bên, gây mất an toàn.

Bi cổ phốt nên được kiểm tra và tra mỡ định kỳ mỗi lần cách nhau khoảng 10.000km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với các dòng xe máy phổ thông, chi phí thay thế bi cổ phốt thường dao động trong khoảng 250.000-500.000 đồng, tùy dòng xe.

Bảo dưỡng hệ thống giảm xóc

Hệ thống giảm xóc với xe máy là bộ phận quyết định tính êm ái khi vận hành. Trong trường hợp hỏng một bên, xe còn có hiện tượng lệch, mất cân bằng do đó, người dùng cần kiểm tra và bảo dưỡng giảm xóc xe máy định kỳ mỗi 15.000-20.000km.

Các hạng mục chính bao gồm: vệ sinh bụi bẩn, thay dầu giảm xóc, cân chỉnh lò xo và kiểm tra/thay thế phớt dầu nếu cần. Chi phí bảo dưỡng hệ thống giảm xóc sẽ linh hoạt tùy theo mức độ hao mòn của chi tiết này, thường dao động khoảng 150.000-500.000 đồng với các dòng xe phổ thông.

Thay dầu định kỳ giảm xóc xe máy (thường là hệ thống treo phía trước) sẽ giúp giảm ma sát, giảm tiếng kêu “cót két” và duy trì hiệu suất hoạt động (Ảnh: Tao Motorwerk).

Trong trường hợp phát hiện giảm xóc của xe có hiện tượng chảy dầu, nhiều khả năng cần phải thay phớt. Khi đó, cộng thêm chi phí thay dầu giảm xóc, người dùng có thể phải tốn chi phí lên tới hơn 1 triệu đồng.

Nhìn chung, bảo dưỡng xe máy trước Tết không có nghĩa là phải thay mới hàng loạt chi tiết. Phần lớn các bộ phận như họng ga, lọc gió, vòng bi, bi cổ phốt hay giảm xóc đều là chi tiết hao mòn theo thời gian, cần được kiểm tra, vệ sinh và tra mỡ định kỳ trước khi quyết định thay thế. Việc thay mới chỉ nên thực hiện khi phát hiện hư hỏng thực sự, vượt ngưỡng cho phép.

Bảo dưỡng đúng cách, đúng thời điểm không chỉ giúp xe vận hành êm ái, an toàn trong những chuyến đi dài ngày Tết, mà còn tránh phát sinh chi phí không cần thiết cho người sử dụng.