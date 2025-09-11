CEO của thương hiệu ô tô Trung Quốc bất ngờ mất tích

Chiếc xe địa hình Tank 300 từng gây chú ý, khi rầm rộ xuất hiện tại một số đại lý của GWM tại Việt Nam vào cuối tháng 2 (Ảnh: Đại lý GWM).

Một thông báo từ Toà án nhân dân Trung Quốc cho biết ông Chang Yao, CEO của thương hiệu Tank thuộc tập đoàn Great Wall Motors (GWM), đã mất liên lạc từ tháng 7, trong khi các tài khoản mạng xã hội của ông này đã dừng hoạt động từ ngày 24/6.

Thông tin này xuất hiện cùng với việc BYD đệ đơn kiện ông Chang liên quan đến các vi phạm trực tuyến, theo Red Star Capital Bureau. Do không thể liên hệ với ông Chang, Tòa án Internet Bắc Kinh đã tiến hành thủ tục tống đạt bằng thông báo công khai.

Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, tống đạt sẽ được coi là hợp lệ. Các bên sẽ có 15 ngày để nộp văn bản bào chữa, và phiên điều trần sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày thứ ba sau khi hết hạn bào chữa, trừ khi trùng vào kỳ nghỉ lễ theo luật định.

Việc ông Chang “biến mất” trùng với giai đoạn Great Wall Motors triển khai chiến dịch chống tham nhũng nội bộ, song hiện chưa rõ ông còn giữ chức CEO của thương hiệu Tank hay không. Cả BYD và Great Wall Motors đều chưa phản hồi về thông tin này.

Theo hồ sơ công khai, ông Chang tốt nghiệp Đại học York ở Anh vào năm 2005. Ông gia nhập Great Wall Motors năm 2022 với vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách vận hành người dùng, được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thương hiệu Tank vào tháng 4/2024, và trở thành CEO vào tháng 5/2025.

Tank đã trở thành thương hiệu con độc lập trực thuộc Great Wall Motors từ năm 2021, tập trung vào phân khúc xe địa hình (off-road). Hiện danh mục sản phẩm của Tank gồm các mẫu xe: Tank 300, Tank 400, Tank 500 và Tank 700.

Theo số liệu sản xuất và bán hàng của Great Wall Motors, thương hiệu Tank bán được 143.700 xe trong 8 tháng đầu năm nay, giảm 4,88% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về khả năng thay đổi nhân sự lãnh đạo khi ông Chang vắng mặt.

Các mẫu Tank 300 và Tank 500 đã rầm rộ xuất hiện tại đại lý của Great Wall Motors ở Việt Nam vào đầu năm nay, nhưng tới giờ, thương hiệu ô tô Trung Quốc này vẫn chưa có màn ra mắt chính thức.