Cận cảnh SUV điện Toyota Highlander, công nghệ vượt xa thời xe xăng

Trong hơn 20 năm qua, Highlander chưa từng quá nổi bật, cũng không cố gắng xây dựng hình ảnh xe địa hình hầm hố, nhưng lại là một trong những mẫu xe gia đình đóng vai trò trụ cột trong dải sản phẩm của Toyota, ngay cả khi Grand Highlander - phiên bản lớn hơn - xuất hiện, hút bớt doanh số.

Giờ đây, khi Highlander bước sang thế hệ mới - phiên bản 2027, Toyota có một quyết định táo bạo là thay đổi hoàn toàn từ hình thức đến nội dung, không còn dùng động cơ đốt trong mà chuyển hẳn thành SUV thuần điện.

Về thiết kế, Highlander mới mang phong cách giống Prius và dòng bZ, với phần đầu xe tạo hình như đầu búa, mang đến hiệu quả khí động học. Dải đèn LED ban ngày mảnh, tay nắm cửa ẩn và hốc bánh xe cơ bắp.

So với thế hệ trước, Highlander mới lớn hơn đáng kể. Chiều dài xe đạt 5.050mm (+99mm), chiều rộng 1.989mm (+58mm), chiều cao: 1.709mm (-20mm), và chiều dài cơ sở 3.050mm (+20mm). Đáng chú ý, Highlander đời đầu chỉ có chiều dài cơ sở 2.716mm. Ngoài tên gọi, hai thế hệ gần như không có điểm gì chung.

Mui xe thấp hơn bản cũ, kết hợp thân xe dài và rộng hơn, tạo dáng vẻ vững chãi, bám đường. Toyota cho biết những thay đổi này không chỉ để tăng tính thẩm mỹ; trục cơ sở dài hơn giúp không gian bên trong xe rộng rãi hơn, khiến việc ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn và tối ưu không gian bố trí pin dưới sàn.

Khoang lái được thiết kế đơn giản và hiện đại, với màn hình giải trí 14 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Toyota vẫn giữ các nút bấm vật lý cho điều hòa và các chức năng quan trọng.

Trang bị tiêu chuẩn cho cả hai phiên bản gồm ghế bọc da nhân tạo SofTex, ghế trước có sưởi, đèn viền nội thất 64 màu, hệ thống giải trí mới nhất của Toyota. Cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn nhất từ trước tới nay của Toyota là trang bị tuỳ chọn trên bản XLE và là tiêu chuẩn trên bản Limited.

Hàng ghế thứ hai tiêu chuẩn là kiểu ghế thương gia (ghế độc lập), nhưng khách hàng mua bản XLE AWD có thể tùy chọn ghế băng để nâng số chỗ từ 6 lên 7.

Toyota cho biết hàng ghế thứ ba đủ thoải mái cho người lớn ngồi nhưng có vẻ như điều đó chỉ đúng với người có vóc dáng nhỏ và ngồi thời gian ngắn. Hàng ghế này có cổng USB-C, cửa gió điều hòa và lưng ghế có thể ngả nhẹ.

Dung tích khoang hành lý là 1.292 lít khi gập hàng ghế thứ ba và 450 lít khi dựng đủ 3 hàng ghế. Thông số này nhỏ hơn Grand Highlander chạy xăng, nhưng vẫn khá rộng rãi nếu so với các xe cùng phân khúc.

Xe có lẫy chuyển mức phanh tái sinh sau vô-lăng. Bản AWD có hai hệ thống hiếm gặp trên ô tô điện là Multi-Terrain Select và Crawl Control.

Multi-Terrain Select (MTS) cho phép người lái chọn các chế độ (bùn/cát, đá, tuyết...) để tối ưu hóa lực kéo, ga và phanh, hỗ trợ xe vượt qua địa hình gồ ghề, trơn trượt.

Trong khi đó, hệ thống Crawl Control (Kiểm soát bò/trườn) tự động điều khiển ga và phanh tại từng bánh xe để duy trì tốc độ ổn định trên cát, đá, bùn.

Tất cả Highlander 2027 đều dùng hệ truyền động điện, nhưng có nhiều cấu hình. Bản tiêu chuẩn XLE FWD có công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 268Nm, sử dụng bộ pin 77kWh, có tầm hoạt động 461km.

Bản XLE AWD cũng dùng pin 77kWh có tầm hoạt động ngắn hơn - khoảng 435km, do động cơ điện khoẻ hơn - 338 mã lực và 438Nm.

Phiên bản XLE AWD và Limited cùng dùng pin 95,8kWh tiêu chuẩn sẽ có tầm hoạt động tối đa 515km.

Highlander EV trang bị cổng sạc nhanh chuẩn NACS của Bắc Mỹ, chỉ mất khoảng 30 phút để sạc pin từ 10% lên 80% ở điều kiện lý tưởng. Xe được trang bị kèm cáp sạc tại nhà hai mức điện áp, có tính năng làm ấm pin trước khi sạc và sử dụng công nghệ sạc Plug & Charge đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Công nghệ này cho phép tự động xác thực và bắt đầu sạc ngay khi cắm cáp mà không cần ứng dụng, thẻ RFID hay thanh toán thủ công.

Tính năng V2L cho phép xe cấp điện cho thiết bị bên ngoài, từ dụng cụ công trường đến làm nguồn điện dự phòng khi mất điện - một điểm cộng lớn với khách hàng gia đình.

Highlander 2027 là mẫu xe đầu tiên trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 4.0, gồm: tính năng rà phanh trước khi xảy ra va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và bám vạch kẻ đường, hỗ trợ lái chủ động.

Bản Limited có thêm tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường, hỗ trợ đỗ xe nâng cao, camera toàn cảnh, và hỗ trợ chuyển làn.

Dự kiến xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Kentucky (Mỹ), sử dụng pin do cơ sở sản xuất mới của Toyota ở Bắc Carolina (Mỹ) cung cấp. Những chiếc Highlander 2027 đầu tiên sẽ đến tay khách hàng tại Mỹ trong năm 2027. Giá bán hiện chưa được tiết lộ.

Ảnh: Carscoops