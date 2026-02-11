Honda HR-V thế hệ mới có chi tiết giống Range Rover

Chỉ một bức ảnh chụp xe chạy thử xuất hiện trên một trang web Nhật Bản cũng đủ để cộng đồng mạng xôn xao về một mẫu SUV cỡ nhỏ có vẻ như "vay mượn" ý tưởng thiết kế từ một trong những dòng xe đa dụng được yêu thích nhất trên thị trường: Range Rover.

Đây có vẻ là thế hệ tiếp theo của HR-V phiên bản toàn cầu, chứ không phải mẫu HR-V đang được bán tại thị trường Bắc Mỹ, với thiết kế hoàn toàn khác và có kích thước lớn hơn.

Phiên bản HR-V đang được bán ở Mỹ thực chất mang tên ZR-V tại Nhật Bản, châu Âu và nhiều thị trường khác.

Chiếc xe được cho là Honda HR-V toàn cầu thế hệ mới (bên phải) bị bắt gặp chạy thử tại Nhật Bản với phần đuôi thay đổi hoàn toàn, báo hiệu hướng đi mới (Ảnh: Creative311).

Chỉ từ một góc chụp phía sau, do Creative311 ghi lại, có thể thấy những thay đổi đã khá rõ ràng.

Các đường nét bo tròn mềm mại trên thế hệ hiện tại dường như được thay thế bằng bề mặt phẳng hơn và các nếp gấp sắc sảo. Cụm đèn hậu dựng đứng và vuông vức hơn, thay cho dải đèn ngang kéo dài vốn là điểm nhận diện của mẫu xe đang bán.

Tổng thể dáng xe trông cũng cơ bắp hơn, với hốc bánh xe nhô cao, nhưng thân xe lại mượt hơn. Phần thân sau còn có xu hướng thu hẹp nhẹ vào trong, gợi liên tưởng tới thiết kế của Range Rover.

Đáng chú ý, chiếc xe chạy thử không có cần gạt mưa sau ở vị trí quen thuộc dưới chân kính hậu. Thay vào đó, lớp dán ngụy trang bên dưới cánh gió có một khoảng hở. Điều này khiến nhiều người cho rằng gạt mưa có thể được giấu kín dưới một nắp trên cửa hậu, chỉ bật ra khi cần thiết.

Mẫu HR-V thế hệ hiện tại (Ảnh: Honda).

Ở phía dưới, ống xả lộ ra ngoài cho thấy HR-V mới sẽ không phải là xe thuần điện, dù chắc chắn Honda vẫn sẽ đồng thời có phiên bản chạy điện, tương tự cách HR-V hiện tại có các biến thể e:NS1 và e:NP1.

Một số nguồn tin cho biết Honda đang tiếp tục dồn trọng tâm toàn cầu nghiêng hẳn sang mảng xe hybrid, và HR-V thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ mới nhất của hãng.

Cấu hình này hứa hẹn cho xe hiệu suất cao hơn, trọng lượng nhẹ hơn, cùng công nghệ mô phỏng cảm giác sang số của hộp số truyền thống - tương tự những gì đang được áp dụng trên Prelude và mới đây là Civic Hybrid.

Hiện tại, mẫu Honda HR-V được bán tại Việt Nam với ba phiên bản, gồm: G, L và e:HEV RS, có giá bán lần lượt là 699 triệu đồng, 750 triệu đồng và 869 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross HEV ở phân khúc xe gầm cao cỡ B sử dụng hệ truyền động hybrid.