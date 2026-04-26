BYD Atto 3 2026 ra mắt: Sạc nhanh 9 phút, to ngang CX-5, Tucson

Ở thế hệ mới, ngoại hình Atto 3 mang ngôn ngữ thiết kế Loong Face (Mặt Rồng) của BYD với các đường nét mềm mại, tròn trịa cùng một số đường gân tạo thêm điểm nhấn. Ở phía trước, thay đổi lớn nhất nằm ở khe hút hai bên, trong khi phía sau có đèn hậu nối liền họa tiết chiếu sáng kiểu thắt nút.

Các tấm ốp nhựa đen được hạn chế sử dụng, tay nắm cửa phẳng và đèn pha LED thanh thoát giúp tổng thể chiếc xe cao cấp hơn. Phía trên kính chắn gió trước là cảm biến LiDAR, cung cấp dữ liệu cho hệ thống lái tự động DiPilot 300.

Thế hệ mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.665 x 1.895 x 1.675mm. Chiều dài cơ sở 2.770mm. So với đời cũ, chiều dài tăng 210mm, chiều rộng tăng 20mm và chiều cao tăng 60mm. Chiều dài cơ sở tăng 50mm. Kích thước này đưa Atto 3 vào phân khúc crossover hạng C, ngang cỡ CX-5, Tucson...

Hãng xe Trung Quốc cung cấp hai tùy chọn mâm xe cho Atto 3, bao gồm 18inch và 19inch. Khoang hành lý dưới nắp capo phía trước dung tích 101 lít. Xe có tổng cộng 6 tùy chọn màu sắc.

Khoang cabin được tái thiết kế theo hướng gọn gàng, ngăn nắp hơn và giống với thiết kế của các mẫu xe đối thủ đồng hương XPeng và Leapmotor. Trung tâm bảng táp lô là một màn hình lớn đặt nổi, cùng màn hình sau vô lăng LCD, màn hình HUD hiển thị trên kính lái. Cần số dạng cần gạt sau vô lăng.

Ngoài ra, xe còn có hai vị trí sạc không dây, đèn viền nội thất 256 màu, 16 loa âm thanh, tủ lạnh mini. Khu vực trung tâm không còn cụm nút vật lý cho thấy việc điều chỉnh điều hòa và các tính năng khác đều nằm gọn trong màn hình trung tâm.

Chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở tăng giúp hàng ghế sau và khoang hành lý có thêm không gian. Theo công bố của hãng xe Trung Quốc, khoang hành lý của Atto 3 thế hệ mới có dung tích tối thiểu 750 lít.

Mẫu xe này dự kiến có hai tùy chọn hệ truyền động. Bản tiêu chuẩn dùng pin LFP Blade Battery thế hệ thứ hai 57,5kWh kết hợp động cơ điện phía sau, cho công suất 268 mã lực và tầm vận hành tối đa 540km (chu trình CLTC).

Phiên bản cao cấp trang bị pin 68,5kWh để cung cấp năng lượng cho động cơ điện 322 mã lực. Tầm vận hành 630km (chu trình CLTC). Xe ứng dụng công nghệ sạc siêu nhanh, cho phép sạc từ 10% đến 97% chỉ trong 9 phút.

Tại Việt Nam, BYD lần đầu tiên mở bán Atto 3 vào tháng 6/2024 nhưng không thành công về doanh số.