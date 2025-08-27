Dùng AI quét lỗi ô tô: Công nghệ thay thợ "check" xe mà người yêu, kẻ ghét

Máy quét xe được hỗ trợ bởi AI đã khiến việc thuê xe thông qua các nhà cung cấp như Hertz trở thành một vấn đề nan giải đối với nhiều người tiêu dùng tại Mỹ, nhưng đối với người mua mẫu xe Jaguar Land Rover (JLR) mới, công nghệ tương tự lại có thể là một biện pháp bảo vệ hữu ích đáng hoan nghênh.

Thông qua quan hệ hợp tác mới với UVeye, công ty cung cấp hệ thống máy quét cho Hertz, những chiếc xe Jaguar và Land Rover sắp cập cảng tại các cảng biển lớn của Mỹ sẽ được kiểm tra các khiếm khuyết và hư hỏng trước khi chuyển đến đại lý.

Trước khi xe mới đến tay đại lý, máy quét sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát hiện ra những lỗi mà hầu hết mọi người không bao giờ để ý (Ảnh: JLR).

Jaguar Land Rover là thương hiệu đầu tiên áp dụng công nghệ này trên quy mô lớn tại Mỹ. Hãng đang lắp đặt các trạm kiểm tra tự động tại các cảng của mình ở Brunswick, Georgia, Baltimore, Maryland và Port Hueneme, California.

Các phương tiện được lái qua các trạm với tốc độ chậm, và chỉ trong vài giây, hệ thống có thể phát hiện hư hỏng nhỏ tới 20mm, bao gồm các vết lõm nhỏ, vết xước và các hư hỏng khác có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển.

Bất kỳ vấn đề nào được hệ thống phát hiện sẽ ngay lập tức được gửi đến máy tính bảng mà người vận hành sử dụng. Kết quả là quy trình kiểm tra xe diễn ra nhanh hơn và ít lỗi thủ công hơn có thể xảy ra khi nhân viên đích thân kiểm tra từng xe.

“UVeye và JLR đang cùng nhau thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dịch vụ hậu cần xe, sử dụng AI để nâng cao đảm bảo chất lượng ngay từ khi xe vào cảng”, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập UVeye, ông Amir Hever, cho biết.

“Bằng cách triển khai công nghệ của chúng tôi tại cảng, JLR đang tạo ra một chuẩn mực mới về tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự tin cậy trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiệu quả tại cảng, mà còn là xây dựng dịch vụ hậu cần ô tô thông minh hơn, nhanh hơn và nhất quán hơn, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, từ các nhà sản xuất (OEM), đại lý cho đến tài xế”, ông nói thêm.

Công ty cho thuê xe nổi tiếng Hertz ứng dụng công nghệ AI tại sân bay quốc tế Atlanta và dự kiến sẽ triển khai ở nhiều điểm khác trong hệ thống tại Mỹ. Theo đó, các xe mà khách thuê mang trả sẽ phải chạy qua một đường hầm có máy quét bằng AI để kiểm tra lỗi ngoại thất. Nếu hệ thống phát hiện lỗi hay móp méo không có trong lần kiểm tra khi khách lấy xe, khách hàng sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Các trạm kiểm tra xe của UVeye được trang bị bộ máy quét gầm xe, máy phân tích lốp xe và hệ thống phát hiện ngoại thất 360 độ.

Chúng cũng đang được các thương hiệu như Amazon và General Motors (GM), nhiều xưởng dịch vụ ô tô, cùng với một số công ty cho thuê xe sử dụng, cho thấy việc kiểm tra xe bằng AI đang nhanh chóng lan rộng trong toàn ngành.