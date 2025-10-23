Hãng này tặng miếng thơm treo xe mùi xăng cho khách mua ô tô điện

Chiến dịch hài hước này vừa được khởi động tại Phần Lan và Kia cho biết sản phẩm là hàng giới hạn số lượng. Theo đó, khách mua xe điện EV4 sẽ nhận được một miếng thơm hình can xăng để treo trên gương chiếu hậu. Nó tỏa ra mùi như trong một gara ô tô truyền thống, để người dùng xe điện "đỡ nhớ mùi xăng".

Miếng thơm treo xe hình can xăng của Kia (Ảnh: Carscoops).

Theo mô tả từ Kia, miếng treo này có nền hương dầu nhớt, pha chút kim loại, điểm thêm hương nhài và nhựa bạch dương, tạo thành loại mùi quen thuộc trên xe xăng.

Theo trang Tyyli Niekka, ý tưởng này đến từ Astara Auto Finland, đơn vị nhập khẩu xe Kia vào Phần Lan. Nhà sáng tạo mùi hương Max Perttula - người hợp tác cùng nhà nhập khẩu Astara Auto Finland - cho biết miếng thơm treo xe này tạo ra thứ mùi gợi nhớ “không khí của một garage ô tô thực thụ”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Kia viết: “Bạn có nhớ mùi xăng và trạm bơm giữa thời đại điện hóa không? Chúng tôi có giải pháp giúp bạn vượt qua nỗi nhớ đó”.

Đây là một phần trong chiến lược truyền thông hài hước mà Kia đang triển khai tại châu Âu nhằm khuyến khích người dùng làm quen với xe điện. Ở một bài đăng khác, hãng còn đăng ảnh hai người đứng ngoài như đang hút thuốc, kèm dòng chú thích: “Tín hiệu khói đã là chuyện của quá khứ. Hãy lái thử xe Kia EV4 thuần điện mới và cảm nhận thế giới không khói chỉ sau vài phút”.