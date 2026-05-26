Hiệp hội ô tô, xe máy nói gì về độ tương thích của xăng E10?

Ngày 26/5, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin phản hồi của 2 hiệp hội gồm Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) về phương tiện tương thích với xăng sinh học E10.

Về nội dung “Đánh giá tính phù hợp, mức độ ảnh hưởng của xăng sinh học E10 RON 95 đối với các loại động cơ theo từng thời kỳ sản xuất”, theo đánh giá sơ bộ của VAMA - hiện có 17 thành viên, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10.

"Tuy nhiên, vẫn tồn tại quan ngại đối với các mẫu xe được sản xuất trong quá khứ, thời điểm xăng E10 chưa phổ biến. Các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10 nên có thể gặp một số vấn đề về vận hành khi sử dụng loại nhiên liệu này", văn bản nêu.

Theo thông tin từ một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất từ năm 2023, với tổng số lượng bán ra thị trường đến nay là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác đang tiến hành rà soát toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này. Qua rà soát, các hãng đều có chung nhận định rằng đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006 sẽ có một số mẫu không tương thích với xăng E10.

Do thời gian khảo sát có hạn, VAMA cho biết tạm thời cung cấp các dữ liệu hiện có để phần nào phản ánh ảnh hưởng của xăng sinh học E10.

Về nội dung "Đề xuất, kiến nghị (nếu có) đối với việc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống", VAMA cho biết ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng sinh học E10 RON 95 của Chính phủ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xăng E10 RON 95 bán tại cửa hàng ở Hà Nội hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

"Tuy nhiên, việc ngay lập tức chuyển sang bán 100% xăng E10 trên toàn thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu các dòng xe cũ không tương thích với xăng E10. Vì vậy, đề xuất bán song song xăng E10 cùng với xăng khoáng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có xe tương thích chủ động chuyển đổi sang sử dụng xăng E10", hiệp hội đề xuất.

VAMA đề xuất kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10 trong tất cả các khâu: Phối trộn, tồn trữ, vận chuyển và phân phối. Đồng thời, đề xuất sử dụng xăng E10 RON 95 có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu là Euro 4.

Việc sử dụng xăng E10 RON 95 có tiêu chuẩn Euro thấp hơn Euro 4 sẽ không tương thích với các sản phẩm ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới, ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ, độ bền của xe và mức phát thải khí thải.

Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 hãng thành viên là Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki, đã tiến hành tổng hợp dữ liệu và phản hồi cụ thể tới Bộ Công Thương.

Về tính tương thích của các dòng xe với xăng E10, các hãng Honda, Yamaha, Piaggio và SYM cho biết tất cả đời xe đều tương thích với xăng E10 và không cần thay đổi về kỹ thuật.

Trong khi đó, Suzuki cho biết phần lớn các đời xe đều tương thích và không phải điều chỉnh kỹ thuật, tuy nhiên một số mẫu xe vẫn đang chờ xác thực thêm về khả năng tương thích với xăng E10, gồm: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, GZ150, UA125 và GD110.

Từ phía VAMM, hiệp hội cho biết hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, cần lưu ý xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải bảo đảm chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải tương ứng của phương tiện.

Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, từ năm 2017, các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức III. Đồng thời, theo Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg, từ ngày 1/7/2026 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức IV.

Do đó, VAMM đề xuất xăng E10 cần có tiêu chuẩn phù hợp với lộ trình tiêu chuẩn khí thải của xe máy nhằm bảo đảm hiệu quả vận hành cho phương tiện.