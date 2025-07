BYD Atto 1 ra mắt Indonesia: SUV điện cỡ A đi gần 400km, dễ về Việt Nam

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia 2025, BYD đã giới thiệu mẫu SUV thuần điện mới mang tên Atto 1 (hay còn gọi là Seagull tại Trung Quốc). Xe được mở bán tại xứ sở vạn đảo với hai phiên bản: Dynamic và Premium, giá bán 195-235 triệu rupiah (quy đổi khoảng 313-378 triệu đồng).

BYD Atto 1 sở hữu chiều dài 3.925mm, chiều rộng 1.720mm, chiều cao 1.590mm và chiều dài cơ sở 2.500mm (Ảnh: Paultan).

Với giá bán như trên, BYD Atto 1 chính thức trở thành mẫu xe dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Trung Quốc tại Indonesia. Trong danh mục sản phẩm của hãng xe đến từ đất nước tỷ dân, “tân binh” này được định vị dưới Dolphin – mẫu hatchback thuần điện hạng B.

Khác với mẫu Atto 2 đã ra mắt Việt Nam, BYD Atto 1 có thiết kế mềm mại hơn. Trang bị tiêu chuẩn trên xe tại Indonesia gồm: mâm hợp kim 16 inch, đèn LED trước/sau, đèn LED định vị ban ngày, đề nổ nút bấm, mở khóa cửa bằng thẻ NFC, đồng hồ điện tử 7 inch, màn hình giải trí 10,1 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 4 loa âm thanh, điều hòa tự động 1 vùng.

BYD Atto 1 được trang bị dải đèn hậu LED nối liền khá bắt mắt (Ảnh: Paultan).

Trên bản Premium cao cấp nhất, xe sẽ có thêm ghế lái chỉnh điện (bản Dynamic tiêu chuẩn chỉnh cơ), bàn sạc điện thoại không dây, cửa kính ghế lái lên/xuống 1 chạm có chống kẹt tay.

Do có giá bán rẻ, trang bị an toàn của BYD Atto 1 khá cơ bản. Tại Indonesia, xe không có gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS); bù lại, bản cao cấp nhất vẫn có 6 túi khí (bản tiêu chuẩn chỉ có 4 túi khí).

Nội thất của BYD Atto 1 có thiết kế tối giản (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản của BYD Atto 1 tại Indonesia đều được trang bị một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 74 mã lực và mô-men xoắn 135Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc 0-50km/h trong 4,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 130km/h.

Bộ pin đi kèm là dạng LFP nhưng có dung lượng khác nhau tùy phiên bản, cụ thể là 30,08kWh (Dynamic) và 38,88kWh (Premium). Khi sạc đầy, hai phiên bản này có tầm hoạt động tối đa 300-380km, theo tiêu chuẩn NEDC của châu Âu.

BYD Atto 1 nhận công suất sạc chậm (AC) nhiều nhất là 6,6kW. Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC), 30kW (Dynamic) hoặc 40kW (Premium) kèm tính năng V2L giúp sạc ngược các thiết bị điện tử dân dụng khác (Ảnh: Paultan).

Tại Việt Nam, BYD đang đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm mới, nên Atto 1 vẫn có khả năng được đưa về nước trong thời gian tới, theo giới chuyên gia. Thương hiệu Trung Quốc này chính thức ra mắt khách Việt vào giữa năm 2024 và đến nay, hãng đã mở bán 7 mẫu xe thuần điện, 1 mẫu PHEV (hybrid cắm sạc).

Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu hạ tầng trạm sạc công cộng, các sản phẩm thuần điện của BYD chưa thực sự nổi bật. Thay vào đó, Sealion 6 (PHEV) dần đóng góp vào doanh số của thương hiệu Trung Quốc khi giao được 1.000 chiếc sau 3 tháng ra mắt.