Bỏ túi những lưu ý cơ bản khi tự lái xe đi chơi, về quê ăn Tết

Tuy nhiên, trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày, giao thông đường bộ thường đông đúc, nên để có một chuyến đi vừa an toàn, vừa tiết kiệm thời gian, bạn nên có sự chuẩn bị tốt và bỏ túi một số lưu ý cơ bản.

1. Kiểm tra xe, chuẩn bị giấy tờ

Một chiếc xe hoạt động tốt là điều kiện tiên quyết để bạn có một chuyến đi suôn sẻ. Ngoài việc bảo dưỡng, kiểm tra tổng thể xe, có một số bộ phận cần được đặc biệt chú ý, như lốp, phanh, đèn, ắc-quy/pin, điều hòa và các loại dung dịch (dầu nhớt, nước làm mát, nước rửa kính...).

Việc bảo dưỡng, kiểm tra xe cẩn thận trước mỗi chuyến đi sẽ giúp bạn hạn chế được việc gặp sự cố hỏng hóc giữa đường (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Đừng quên đổ đầy bình nhiên liệu hoặc sạc đầy pin xe điện trước khi khởi hành. Với xe điện, việc sạc pin sẽ mất nhiều thời gian hơn so với bơm nhiên liệu và không phải lúc nào cũng sẵn trạm sạc ở dọc đường, nên sự chuẩn bị tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian.

Hiện nay, có thể tích hợp hầu hết giấy tờ tuỳ thân, bằng lái xe, đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm... vào ứng dụng VNeID và VNeTraffic cài trong điện thoại di động nên khá tiện. Với những loại chưa có bản số hoá, bạn nhớ mang theo bản cứng.

Một việc quan trọng nữa là bạn nên chuẩn bị sẵn nguồn tiền để thanh toán phí giao thông khi xe qua trạm thu phí không dừng ETC.

Nếu hành trình sắp tới của bạn là cung đường núi, khả năng sẽ có mây mù, nên hãy dán một lớp bóng kính màu vàng lên đèn chiếu sáng để tài xế các xe đối diện có thể nhìn thấy xe bạn rõ hơn, giảm nguy cơ va chạm.

2. Chuẩn bị đồ dùng cần thiết

Trước tiên là trang bị liên quan đến an toàn và cứu hộ. Bạn nên chuẩn bị sẵn thiết bị bơm điện, cùng một số dụng cụ sửa xe đơn giản, cáp khởi động hoặc kích nổ ắc-quy..., vì hết ắc-quy và xịt lốp là hai tình huống khẩn cấp thường gặp nhất khi đi xa bằng ô tô.

Ngoài ra, một sợi dây kéo xe có sẵn đầu móc là vật nên có trên xe, sẽ rất hữu ích khi ô tô không may sa xuống hố cát hoặc bùn lầy. Cọc tiêu hình nón và tam giác phản quang cũng là những món đồ vô cùng cần thiết.

Kế đến là nước và đồ ăn dự trữ. Dù ngày nay có rất nhiều hàng quán, cửa hàng tạp hóa dọc các tuyến đường để mua đồ ăn, thức uống, nhưng hãy nghĩ tới những tình huống khẩn cấp, như xe có thể gặp tắc đường kéo dài.

Hãy mang theo vài chai nước loại 500ml hoặc chai 1,5 lít để dự phòng. Con người có thể nhịn đói vài ngày nhưng không thể thiếu nước lâu.

Về đồ ăn, hãy dự trữ đồ khô, như bánh quy hay lương khô, được đóng thành từng gói nhỏ rời sẽ dễ sử dụng và bảo quản hơn.

Cuối cùng, bạn nên chuẩn bị quần áo dự phòng, chăn mỏng, đèn pin, bật lửa, sạc dự phòng và túi đồ sơ cứu.

3. Lên kế hoạch lộ trình

Để tránh bị kẹt xe, lãng phí thời gian trên đường, bạn nên xem trước lộ trình, lên kế hoạch di chuyển, dừng nghỉ cụ thể và chọn thời gian khởi hành hợp lý. Các ứng dụng bản đồ thông minh như Google Maps hoặc Waze sẽ hỗ trợ bạn theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực.

Việc tìm hiểu trước đường đi sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi có thể lựa chọn lộ trình và tính toán các điểm dừng nghỉ hợp lý (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Để tránh tắc đường, nếu có thể, bạn hãy khởi hành vào sáng sớm hoặc tối muộn, tránh những giờ cao điểm như trưa hoặc chiều.

Khi lên kế hoạch di chuyển, cần chú ý thời gian nghỉ ngơi định kỳ, thường là sau mỗi 2-3 giờ, để đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất cho cả người cầm lái và những người cùng đi, nhất là khi có trẻ nhỏ đi cùng. Sự mệt mỏi sẽ khiến bạn mất tập trung, buồn ngủ, hoặc dễ cáu gắt, khó giữ được bình tĩnh trước các tình huống giao thông.

Nếu có thể, hãy thay phiên nhau lái xe, vừa đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn, vừa giúp chuyến đi ít căng thẳng hơn.

4. Tuân thủ luật và chú ý văn hoá giao thông

Ai cũng biết là cần tuân thủ luật giao thông khi cầm lái, nhất là khi hệ thống camera được trang bị dày đặc, nhưng vì nhiều lý do, không ít người vẫn vi phạm (vô tình hoặc cố ý), như việc lái xe sau khi đã uống rượu bia, chạy xe quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn...

Tài xế cần nắm vững luật giao thông cũng như có ý thức chấp hành nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người đồng hành (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật, chúng ta còn cần lưu ý cả cách ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tránh những cãi vã, xô xát trên đường. Tham gia giao thông với thái độ ứng xử văn minh sẽ mang lại tâm lý vui vẻ, dễ chịu cho người lái xe đường dài, hạn chế nguy cơ rơi vào tình huống "sử dụng nắm đấm" để giải quyết xung đột.

Ví dụ, khi xe phía sau ra tín hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn, hãy bật xi-nhan và chuyển sang làn bên phải để nhường đường, thay vì cố tình ép trái hoặc tăng ga để cản đường, dù có thể bạn không sai về lý.

Bên cạnh đó, vào các dịp nghỉ lễ, tình trạng đông đúc và ùn tắc thường xuyên xảy ra trên đường bộ. Nếu không thể tránh cảnh kẹt xe, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và tuân thủ luật giao thông, tâm lý nóng vội, sự mất kiên nhẫn trong lúc này có thể khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới nguy cơ va chạm.

Hãy nhớ rằng khi đã ở giữa chỗ tắc đường việc bực bội cũng không giúp bạn đi nhanh hơn được, nên nếu không thể chuyển hướng sang lối đi thay thế thì hãy tận dụng thời gian này để thư giãn, nghe nhạc hoặc trò chuyện với người đi cùng.

5. Lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết xấu

Lái xe đường dài cũng đồng nghĩa với việc có thể có sự thay đổi thời tiết giữa các khu vực. Dự báo thời tiết trong kỳ nghỉ sắp tới có mưa ở nhiều địa phương, trong khi mùa đông ở miền núi thường có hiện tượng mây mù.

Lái xe trong điều kiện thời tiết sương mù hay mưa to đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, do tầm quan sát bị hạn chế (Minh hoạ: Nhật Minh).

Trong điều kiện như vậy, để tăng khả năng quan sát, bạn nên sử dụng đèn chiếu gần, vì hơi nước sẽ phản xạ ánh sáng, nếu dùng đèn có cường độ ánh sáng mạnh, màn sương mù phía trước xe sẽ tạo thành một dạng tường ánh sáng, cản trở tầm nhìn của người lái.

Khi tầm quan sát bị hạn chế, vạch kẻ đường sẽ giúp tài xế căn chỉnh xe, không lần làn, tạo nên tình huống đấu đầu xe ở làn đối diện, đặc biệt là khi đi trên đường đèo quanh co.

Trong khi đó, việc giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp bạn có đủ thời gian để xử lý các tình huống giao thông, tránh được việc phanh gấp, dễ dẫn tới tai nạn liên hoàn.

Khi trời mưa lớn hoặc sương mù dày đặc kèm không khí lạnh, không nên bật điều hòa trong xe quá ấm, mà chỉ để ở mức vừa phải, đảm bảo không bị lạnh. Nguyên nhân là khi có sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài xe, kính lái dễ bị hấp hơi, gây ảnh hưởng tới tầm quan sát.

Chúc các bạn lái xe an toàn!