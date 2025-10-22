Bộ sạc ô tô điện phát nổ khi vừa cắm phích, tài xế bị hất văng

Đó là tình huống của một người dùng ô tô điện tại thành phố Hope, tỉnh British Columbia, Canada. Anh cho biết đang sạc chiếc Tesla của mình tại một trạm sạc thương mại không thuộc hệ thống Tesla. Để có thể kết nối, anh sử dụng bộ chuyển A2Z giúp cổng sạc của trạm này tương thích với ổ cắm trên xe Tesla.

Khi anh cắm đầu sạc đã gắn bộ chuyển đổi vào xe, một vụ phóng điện mạnh bất ngờ xảy ra, gây nổ. Tài xế đứng gần cổng sạc trên xe và bị hất văng xa vài mét, nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ, còn người vợ ngồi ở ghế phụ trong xe không bị thương.

Bộ sạc xe điện phát nổ khi vừa cắm phích (Video: Technical Safety BC).

Kết quả điều tra cho thấy cả bộ chuyển đổi sạc và trạm sạc đều có vấn đề kỹ thuật dẫn đến vụ nổ.

Bộ chuyển đổi A2Z chưa được chứng nhận sử dụng tại Canada, do chưa có các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng vào thời điểm sản phẩm được tung ra thị trường. Trong khi đó, trạm sạc đã phát điện áp bất thường, gây ra vụ nổ và khiến bộ chuyển đổi sạc vỡ tung thành nhiều mảnh.

Bộ chuyển đổi sạc vỡ đôi cho thấy dấu hiệu của hiện tượng quá nhiệt (Ảnh: Technical Safety BC).

Cổng tiếp đất của cáp sạc bị chảy (Ảnh: Technical Safety BC).

Có vết cháy do điện trên xe nhưng không có dấu hiệu hư hỏng ở cổng sạc (Ảnh: Technical Safety BC).

Ông Bob Porter, đại diện Hiệp hội Xe điện Vancouver, chia sẻ: “Luôn có rủi ro tiềm ẩn trong các thiết bị của bên thứ ba, nếu chúng chưa được kiểm nghiệm và cấp chứng nhận an toàn. Bạn không thể đùa với điện được”.

Chủ xe cho biết anh đã sử dụng cùng bộ chuyển sạc này suốt hai năm mà chưa từng gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy ngay cả thiết bị tưởng như an toàn cũng có thể hỏng đột ngột, nếu chưa được chứng nhận hoặc kiểm định theo tiêu chuẩn đúng quy định.

Dù đây chỉ là sự cố cá biệt, nhưng cho thấy một thực tế: khi có trục trặc về điện, mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm chỉ trong chớp mắt.