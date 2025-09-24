BMW X5 thế hệ mới sẽ có bản chạy bằng pin hydro, chỉ thải ra nước

Một chương mới đang mở ra cho dòng X5 lâu đời của BMW, và lần này là với tùy chọn hệ truyền động mà ít đối thủ nào có thể sánh kịp. Bên cạnh các phiên bản quen thuộc chạy xăng, dầu, hybrid sạc điện và thuần điện, thế hệ tiếp theo của mẫu SUV hạng trung nổi tiếng này sẽ có thêm lựa chọn vận hành bằng pin nhiên liệu hydro.

Hệ thống hydro mới được giới thiệu là nhỏ gọn hơn 25% và có mật độ công suất cao hơn so với các phiên bản trước (Ảnh: BMW).

iX5 Hydrogen sẽ là mẫu xe pin nhiên liệu sản xuất thương mại đầu tiên của hãng, được phát triển cùng Toyota và dựa trên những kinh nghiệm từ đội xe thử nghiệm hiện tại.

Cánh săn ảnh đã bắt gặp mẫu xe này trong quá trình thử nghiệm hồi đầu năm nay, nhưng giờ đây BMW dần gỡ bỏ lớp ngụy trang trong loạt ảnh chính thức, cho thấy rõ kiểu dáng của X5 mới.

So với mẫu X5 hiện tại vốn có lưới tản nhiệt hình quả thận lớn nhất trong các xe BMW, thế hệ kế tiếp sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, với lưới tản nhiệt nhỏ hơn đáng kể và cụm đèn pha nằm gọn trong mặt ca-lăng.

Hai bên hông trông cũng mượt mà hơn so với mẫu hiện hành. Ở phía sau chiếc xe nguyên mẫu được lắp cụm đèn hậu tạm thời, còn bản sản xuất thực tế sẽ dùng đèn LED mới, nhiều khả năng có thiết kế giống trên mẫu iX3 hoàn toàn mới.

Hệ thống hydro thế hệ thứ ba của BMW được giới thiệu là nhỏ hơn 25% và có mật độ công suất cao hơn nhờ sự hỗ trợ từ Toyota. Hãng chưa công bố thông số chi tiết, nhưng hứa hẹn công suất tăng, tầm hoạt động được cải thiện và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Hãng xe Đức cũng đang nỗ lực mở rộng mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu hydro (Ảnh: BMW).

Dự kiến mẫu iX5 Hydrogen sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2028, để BMW có đủ thời gian hoàn thiện sản phẩm.

Để hỗ trợ cho việc ra mắt phiên bản hydro, BMW đang tham gia mở rộng mạng lưới trạm nạp nhiên liệu hydro, bắt đầu tại Đức và Pháp.

Ông Joachim Post, thành viên Hội đồng quản trị BMW AG, giải thích: “Hydro đóng vai trò thiết yếu trong tiến trình khử carbon toàn cầu, và đó là lý do chúng tôi cam kết thúc đẩy công nghệ này”.