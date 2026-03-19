BMW i3 thuần điện trình làng, mở trang sử mới cho dòng 3-Series

Đã hơn một thập kỷ kể từ khi chiếc i3 hatchback đầu tiên ra mắt, mở đầu hành trình điện hóa của BMW. Mẫu xe điện nhỏ gọn đầy cá tính đó nay đã ngừng sản xuất, nhưng tên gọi i3 đã trở lại trên một mẫu mới.

Quan trọng hơn, đây là mẫu 3-Series thuần điện đầu tiên được bán ngoài Trung Quốc, với mọi thứ, từ thiết kế, hệ truyền động đến cảm giác lái, đều hoàn toàn mới.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại (Ảnh: BMW).

Người yêu động cơ xăng sẽ phải chờ thêm vài tháng nữa để đón 3-Series thế hệ G50 - dòng sedan dùng động cơ đốt trong với ngoại hình gần giống i3, nhưng sử dụng nền tảng CLAR nâng cấp.

Hiện tại, BMW mới chỉ giới thiệu phiên bản thuần điện mã NA0, dựa trên nền tảng Neue Klasse. Tuy nhiên, sẽ có nhiều điểm chung ở cả nội và ngoại thất với bản máy xăng.

Về ngoại thất, i3 mới trông không mảnh mai như các bản concept trước đó, nhưng vẫn mang vẻ hiện đại, góc cạnh và có phần gợi nhớ đến mẫu BMW E36 từ thập niên 1990, kết hợp với các đường nét mềm mại của thế hệ E46.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt và cụm đèn kết hợp lại thành một khối - tương tự thiết kế của mẫu SUV iX3. Thân xe gọn gàng với tay nắm cửa dạng ẩn vốn gây nhiều tranh cãi, trong khi vòm bánh xe được tạo hình cơ bắp, ngay cả trên bản xDrive 50. Trụ C được cách điệu lại với đường gấp Hofmeister đặc trưng.

BMW i3 có kích thước lớn hơn, dáng vẻ thể thao hơn so với bản 3-Series chạy xăng hiện tại (Ảnh: BMW).

Ở phía sau, cụm đèn hậu nằm ngang, kéo dài sang hai bên và vắt qua nắp cốp, tạo cảm giác tăng chiều rộng. Màu sơn mới là xanh dương ánh kim M Le Castellet.

So với bản 3-Series chạy xăng hiện tại, mẫu i3 mới dài hơn 47mm (4.760mm), rộng hơn 37mm và cao hơn 36mm. Trục cơ sở đạt 2.898mm, tăng 47mm, vẫn giữ tỷ lệ sedan dẫn động cầu sau truyền thống, dù khoảng cách ngắn giữa bánh trước và cửa lái cho thấy cấu trúc hoàn toàn khác biệt bên dưới.

Nội thất i3 mang đến cho người ngồi cảm giác như đang ở trong một chiếc concept. Bảng táp-lô ôm trọn khoang lái, nối liền với cửa, kết hợp diện tích kính lớn và cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại không gian thoáng đãng hơn.

Không gian nội thất được thiết kế như xe concept (Ảnh: BMW).

Vô-lăng 4 chấu gây tranh cãi từ mẫu iX3 tiếp tục được sử dụng, trong khi màn hình trung tâm được thiết kế nghiêng về phía người lái - một chi tiết gợi nhớ truyền thống của dòng 3-Series.

Ghế ngồi tiêu chuẩn được giới thiệu là có độ ôm và thoải mái tốt, trong khi tùy chọn ghế đa chức năng và ghế M Sport tăng thêm tính thể thao. Có nhiều tùy chọn nội thất, từ vật liệu giả da đến da cao cấp, hoặc tùy chọn vải tái chế.

Tính thực dụng vẫn được BMW chú trọng, với các hộc chứa đồ, sạc không dây và các nút vật lý cho những chức năng quan trọng như phanh tay hay đèn cảnh báo.

BMW i3 trang bị hệ thống Panoramic iDrive mới, gồm màn hình hiển thị kéo dài toàn kính lái, màn hình trung tâm 17,9 inch, HUD 3D tùy chọn và vô-lăng đa chức năng với các nút cảm ứng phát sáng.

BMW cho biết hệ thống này giúp giảm mất tập trung khi lái xe, nhờ hiển thị thông tin ngay trong tầm nhìn. Giao diện cho phép kéo thả widget như trên điện thoại. Trợ lý giọng nói cũng được nâng cấp với công nghệ Amazon Alexa+, hỗ trợ hội thoại tự nhiên hơn.

Xe hỗ trợ tới 7 người dùng với hồ sơ riêng thông qua BMW ID, lưu trữ các thiết lập cá nhân như ghế ngồi, giải trí, hiển thị... (Ảnh: BMW).

Phiên bản i3 50 xDrive sử dụng hai mô-tơ điện, tổng công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 645Nm. Mô-tơ phía sau đảm nhiệm chính, trong khi mô-tơ trước hỗ trợ độ bám và hiệu suất. BMW cho biết cấu hình này giúp giảm hao hụt năng lượng, nhẹ hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Hệ thống điều khiển “Heart of Joy” quản lý vận hành, phanh, lái và tái tạo năng lượng, được giới thiệu là có tốc độ phản hồi nhanh gấp 10 lần trước đây.

Xe được trang bị hệ treo sau 5 liên kết, giảm xóc thích ứng và nhiều nâng cấp khung gầm.

Theo công bố ban đầu, xe có thể đạt tới 708km theo chuẩn EPA của Mỹ hoặc 900km theo chuẩn toàn cầu WLTP. Công suất sạc nhanh DC lên tới 400kW, cho phép bổ sung khoảng 400km chỉ trong 10 phút.

Xe hỗ trợ sạc hai chiều, có thể cấp điện cho thiết bị, nhà ở hoặc trả điện về lưới (Ảnh: BMW).

BMW sẽ bắt đầu sản xuất i3 tại Munich (Đức) vào tháng 8, với những chiếc đầu tiên giao tới khách hàng vào mùa thu năm nay (đời 2027).

Trong tương lai, BMW sẽ bổ sung các phiên bản một mô-tơ giá rẻ hơn, bản hiệu năng cao M Performance, biến thể wagon Touring, bản động cơ đốt trong, và thậm chí là cả M3 thuần điện.