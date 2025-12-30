Bán một chiếc ô tô, hãng xe Trung Quốc chỉ lãi 52 triệu: Vì sao nên nỗi?

Theo số liệu do ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), công bố, trong 11 tháng đầu năm 2025, biên lợi nhuận của ngành ô tô Trung Quốc chỉ đạt 4,4%, mức thấp thứ hai trong lịch sử, chỉ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức đáy 4,3% của năm 2024.

Doanh thu bình quân trên mỗi xe trong ngành ô tô Trung Quốc đạt 322.000 nhân dân tệ (khoảng 45.800 USD), nhưng lợi nhuận gộp bình quân chỉ khoảng 14.000 nhân dân tệ (khoảng 2.000 USD, hay 52,3 triệu đồng).

Nhà máy ô tô của Xiaomi Auto (Ảnh: Xiaomi).

Có thể miêu tả tình hình chung của ngành là “tăng trưởng về quy mô nhưng chịu áp lực lớn về lợi nhuận”. Cụ thể, dù doanh thu toàn ngành vượt 10.000 tỷ nhân dân tệ (1.420 tỷ USD), tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí ở mức 8.840 tỷ nhân dân tệ (1.260 tỷ USD), tăng 9%, và lợi nhuận đạt 440,3 tỷ nhân dân tệ (62,6 tỷ USD), tăng 7,5%.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận suy giảm chủ yếu đến từ áp lực về cả chi phí và cạnh tranh. Một mặt, tốc độ gia tăng chi phí 9% đã vượt tốc độ tăng doanh thu 8,1%, trong bối cảnh giá nguyên liệu pin biến động mạnh và chi phí nhân công tiếp tục tăng cao.

Mặt khác, tình trạng “cạnh tranh nội bộ” giữa xe năng lượng mới và xe động cơ đốt trong ngày càng căng thẳng. Cuộc chiến về giá vốn bùng nổ trong mảng xe điện nay đã lan sang cả thị trường xe xăng, khiến biên lợi nhuận toàn ngành tiếp tục bị bào mòn.

Áp lực này thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của Great Wall Motor (GWM). Trong ba quý đầu năm, doanh thu của GWM tăng gần 8%, nhưng lợi nhuận ròng lại giảm gần 17%, do chi phí đầu tư vào hệ thống phân phối tăng lên và mức độ cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt.

Theo trang tin Autohome của Trung Quốc, hiện nay hơn một nửa số đại lý ô tô đang thua lỗ, và hơn 70% mẫu xe được bán lỗ.

Riêng trong tháng 11, doanh thu toàn ngành đạt 1.144,5 tỷ nhân dân tệ (163,3 tỷ USD), tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí đạt 1.016,2 tỷ nhân dân tệ (145 tỷ USD), tăng 11,4%; còn lợi nhuận đạt 50,8 tỷ nhân dân tệ (7,2 tỷ USD), tăng mạnh 39,2%. Biên lợi nhuận của ngành ô tô Trung Quốc trong tháng 11 đạt 4,4%, cải thiện so với 3,9% của tháng 10/2025 và tăng đáng kể so với 3,3% của tháng 11 năm ngoái.

Tính gộp 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã sản xuất 31,09 triệu xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 14,53 triệu xe năng lượng mới (NEV), tăng 27%, với tỷ lệ thâm nhập thị trường đạt 47%. Sản lượng xe chạy xăng đạt 16,57 triệu chiếc, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.