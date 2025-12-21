Trung Quốc áp dụng quy định mới để dẹp chiêu trò "xe mới giả cũ"

Theo trang Auto-home, các quy định mới của Trung Quốc đối với xe cũ xuất khẩu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Sự điều chỉnh chính sách này diễn ra sau giai đoạn tăng trưởng nóng kéo dài, cả ở lưu thông trong nước lẫn xuất khẩu, đối với các phương tiện đã đăng ký nhưng hầu như chưa sử dụng. Các hiệp hội ngành ô tô cho rằng hiện tượng ngày càng gây loạn giá ô tô trên thị trường và làm giảm trách nhiệm hậu mãi của các hãng xe.

Xuất khẩu “xe cũ 0km” của Trung Quốc dự kiến vượt 500.000 xe trong năm 2025 (Ảnh: Yoojia).

Theo giới chuyên gia, “xe cũ 0km”, hay “xe mới giả cũ”, là những chiếc ô tô rời nhà máy với công-tơ-mét bằng 0 hoặc chỉ vài trăm km. Tùy giao dịch, xe có thể đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhưng được bán thông qua kênh xe đã qua sử dụng dù tình trạng gần như xe mới, thậm chí vẫn còn nguyên lớp film bảo vệ và bọc nội thất.

Khối lượng giao dịch “xe cũ 0km” ở Trung Quốc ước đạt khoảng 1 triệu xe trong năm 2024, tương đương gần 5% tổng thị trường xe cũ nước này. Hiện tượng đó thường gắn liền với tình trạng dư thừa công suất kéo dài, khi các hãng xe và đại lý tìm cách xoay vòng hàng tồn và thu hồi vốn nhanh bằng cách “đẩy” xe mới sang kênh xe cũ với mức giá chiết khấu.

Kênh xuất khẩu thậm chí còn trở thành “đầu ra” quan trọng hơn cho loại xe này. Số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu ô tô cũ của Trung Quốc tăng từ 15.000 chiếc năm 2021 lên 436.000 chiếc trong năm 2024, và được dự báo sẽ vượt 500.000 xe trong năm 2025. Trong số đó, 70-80% được cho là “xe cũ 0km”.

Xu hướng này ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong nước, việc bán phá giá qua kênh xe cũ làm suy yếu hệ thống định giá truyền thống của đại lý. Ở thị trường nước ngoài, nhiều “xe cũ 0km” được xuất khẩu mà không trải qua công đoạn bản địa hóa phù hợp hoặc thiếu bảo đảm hậu mãi chính hãng, dẫn đến khiếu nại về bảo dưỡng, phần mềm và dịch vụ pin.

Các nhà quan sát trong ngành cho rằng những vấn đề này ảnh hưởng đến hình ảnh chung của thương hiệu ô tô Trung Quốc, chứ không chỉ riêng từng đơn vị xuất khẩu.

Trước thực trạng đó, 4 cơ quan chính phủ của Trung Quốc, đứng đầu là Bộ Thương mại, đã ban hành quy định mới nhằm quản lý hoạt động xuất khẩu xe cũ.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, mọi phương tiện được xuất khẩu trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm đăng ký lần đầu phải kèm theo văn bản xác nhận dịch vụ hậu mãi do nhà sản xuất cấp. Văn bản này phải ghi rõ thị trường xuất khẩu, thông tin về xe và có dấu xác nhận chính thức của hãng.

Quy định mới không cấm xuất khẩu xe cũ, nhưng nâng "độ khó" bằng cách ràng buộc điều kiện xuất khẩu với trách nhiệm hậu mãi do nhà sản xuất bảo đảm. Chính sách sẽ được áp dụng trên toàn Trung Quốc từ đầu năm 2026.