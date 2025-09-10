Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 9/9 trên đường Phan Thúc Duyện, TPHCM.

Video cho thấy đúng lúc chiếc Innova lách ra từ chỗ đỗ ven đường thì xe Fortuner từ phía sau đi tới, dẫn đến va chạm. Cú va chạm lập tức khiến chiếc Fortuner đổ kềnh, còn chiếc Innova lao vào đầu xe taxi đang đỗ bên đường.

Chiếc Fortuner lật nghiêng sau cú va chạm với xe Innova (Nguồn video: Otosaigon).

Tình huống trên cho thấy khi nhập làn, ngoài việc bật đèn xi-nhan, tài xế cần chú ý quan sát phía sau để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, trên đường hẹp, các tài xế cần kiểm soát tốc độ, phòng trường hợp có chướng ngại vật bất ngờ.

"Theo tôi, tài xế xe Innova sai nhiều hơn, vì nhập làn thiếu quan sát, nhưng tài xế Fortuner cũng chủ quan không làm chủ tốc độ. Nếu không phải xe Innova nhập làn mà là có cái cây bất ngờ đổ ra, người đi bộ bất ngờ sang đường... thì sao. Đúng là họ sai và không phải lúc nào cũng có tình huống như vậy, nhưng đường hẹp phóng tít thì dễ dính lắm", tài khoản Hoàng Quân bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Tuấn Minh đồng tình: "Chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn mà xe Innova đã nhao ra là sai rồi. Đường hẹp, khuất tầm nhìn thì tài xế phải cho xe nhô ra từ từ thôi, vừa nhích vừa ngoái đầu để quan sát phía sau, thấy thoáng hẵng cho xe ra. Trường hợp này có vẻ như hai lốp cao su chạm nhau nên lực nảy lớn".

Trong khi đó, thành viên có tên Anh Dũng bổ sung: "Cả hai tài xế đều sai do chủ quan, nhưng cũng cần nhắc tới lỗi dừng đỗ xe. Đoạn đường này, theo thông tin tôi biết thì có biển cấm dừng đỗ. Đường hẹp mà dừng đỗ xe chiếm mất một làn thì rất dễ dẫn tới các tình huống va chạm như thế này".