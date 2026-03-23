Audi Q9 SUV sẽ ra mắt trong năm nay, gián tiếp thay thế A8

Được định vị cao hơn Q7 trong danh mục sản phẩm của Audi, Q9 sẽ là SUV ba hàng ghế, có tùy chọn cấu hình 7 chỗ hoặc 6 chỗ, với hai ghế sau độc lập mang phong cách thương gia. Đối thủ cạnh tranh của Audi Q9 là Mercedes-Benz GLS và BMW X7.

CEO Gernot Döllner của Audi tiết lộ Q9 là một trong hai mẫu xe sẽ ra mắt trong năm nay, cùng với Audi A2 e-tron.

Hình ảnh chụp xe trên đường chạy thử cho thấy Q9 có nắp ca-pô lớn và lưới tản nhiệt thiết kế mới.

Audi vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật đầy đủ của Q9, nhưng mẫu SUV đầu bảng này được cho là sẽ sử dụng nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) của Tập đoàn Volkswagen, mang đến sự linh hoạt trong tùy chọn động cơ. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ xăng V8 4.0L tăng áp, tương tự các mẫu Audi SQ8 và Audi RS Q8.

Các mẫu xe trong cùng tập đoàn thường chia sẻ nền tảng với nhau, và Audi Q9 cũng không ngoại lệ. Xe sẽ dùng chung nền tảng PPC với một mẫu SUV 7 chỗ đầu bảng sắp ra mắt của Porsche, được cho là mang mã nội bộ K1, sử dụng động cơ V6 và V8.

Hiện tại, mẫu A8 vẫn được hiển thị trên danh mục sản phẩm của Audi tại một số thị trường, trong đó có Anh. Tuy nhiên, hồi đầu tháng, người phát ngôn Marcel Bestle của hãng cho biết nguồn cung xe trong thời gian tới phụ thuộc vào lượng hàng còn sẵn trong kho.

Như vậy, A8 có thể sẽ lần lượt rút khỏi các thị trường khi lượng xe tồn kho cạn dần.

Audi chưa công bố chính thức thời điểm dừng sản xuất, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thế hệ A8 hiện tại sẽ có phiên bản kế nhiệm.