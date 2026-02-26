Ế ẩm, mẫu xe AUDI đầu tiên phải giảm giá

Khi Audi quyết định ra mắt một thương hiệu AUDI hoàn toàn mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc, không còn logo bốn vòng tròn quen thuộc và áp dụng ngôn ngữ thiết kế táo bạo hơn, động thái đó từng được xem là một bước “tái khởi động” đầy tự tin.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, hãng lại phải thực hiện một cuộc “tái khởi động” khác, lần này là về giá bán, khi doanh số quá thấp buộc họ phải mạnh tay giảm giá.

E5 Sportback là mẫu xe đầu tiên mang thương hiệu AUDI thuộc liên doanh của Audi với đối tác Trung Quốc SAIC (Ảnh: AUDI).

Những chiếc AUDI E5 Sportback đầu tiên bắt đầu đến tay khách hàng ở Trung Quốc vào tháng 8/2025, với giá niêm yết dao động 235.900-319.900 nhân dân tệ (900 triệu - 1,2 tỷ đồng).

Trên lý thuyết, mẫu xe này hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn và có tiềm năng thu hút khách hàng Trung Quốc - những người ngày càng ưu tiên thương hiệu nội địa thay vì các hãng xe sang phương Tây lâu đời. Nhưng thực tế không diễn ra như kỳ vọng.

Tổng doanh số tính từ thời điểm mở bán mới chỉ đạt 7.070 chiếc, riêng tháng 1 chỉ bán được 420 xe. Trước tình hình đó, AUDI đã tung ra chương trình ưu đãi trong thời gian giới hạn, giảm 30.000 nhân dân tệ (115 triệu đồng), kéo giá khởi điểm xuống còn 205.900 nhân dân tệ (785 triệu đồng).

Khách mua xe được hỗ trợ 10.000 nhân dân tệ tiền thuế mua xe, 10.000 nhân dân tệ giảm giá tiền mặt và 10.000 nhân dân tệ trợ giá khi đổi xe cũ. Ngoài ra còn có gói trả góp 5 năm lãi suất 0%, hoặc phương án 7 năm lãi suất thấp nếu chỉ nhận hỗ trợ thuế.

Về giá bán, E5 Sportback hiện cạnh tranh trực tiếp với mẫu Zeekr 007 GT và thậm chí còn rẻ hơn đôi chút so với Xiaomi SU7. Xét về giá bán, thông số kỹ thuật, đây là những đối thủ rất nặng ký tại thị trường xe điện Trung Quốc, nơi không thiếu các mẫu sedan và fastback thuần điện mới mẻ, cấu hình cao.

Về thông số, E5 Sportback có chiều dài cơ sở 2.950mm, công suất tối đa lên tới 776 mã lực và phạm vi hoạt động 773km mỗi lần sạc, theo chuẩn CLTC của Trung Quốc, tùy phiên bản.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị cảm biến LiDAR, 3 radar, 11 camera và 12 cảm biến siêu âm. Khoang nội thất nổi bật với màn hình kéo dài toàn chiều ngang bảng táp-lô, kích thước lên tới 59 inch.

Dù vậy, E5 Sportback vẫn chưa thực sự chinh phục được người tiêu dùng Trung Quốc. Điều này càng đáng chú ý khi trước đó Audi từng tuyên bố đã nhận 10.000 đơn đặt trước chỉ sau 30 phút mở bán vào tháng 9 năm ngoái, và mẫu xe này gần đây còn được vinh danh là “Xe của năm tại Trung Quốc”.

Chương trình giảm giá nói trên chỉ áp dụng đến hết ngày 31/3, nhưng không loại trừ khả năng Audi sẽ kéo dài thêm nếu doanh số không được cải thiện.

Audi không phải hãng xe sang phương Tây duy nhất buộc phải giảm giá để giữ thị phần tại Trung Quốc. BMW và Mercedes-Benz cũng đã hạ giá niêm yết tới 10% để cạnh tranh trong một thị trường khốc liệt, nơi chưa đến một phần ba đại lý có lãi trong năm ngoái.