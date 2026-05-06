Hà Nội điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe Nga giá rẻ hiện diện

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định 2236/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Trong đó, nhiều mẫu xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đã được thống kê, với sự góp mặt đa dạng của các thương hiệu, từ Audi, BMW, Land Rover cho đến Honda, Toyota…

Đáng chú ý, một cái tên tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên bất ngờ hiện diện, đó chính là Lada Vesta SW Cross. Đây là phiên bản gầm cao của một trong những mẫu ô tô giá rẻ mang thương hiệu Nga (Lada), từng cập cảng Việt Nam hồi giữa năm 2025.

Theo Quyết định số 2236/QĐ-UBND, Lada Vesta SW Cross có giá tính lệ phí trước bạ là 549 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức dự kiến khoảng 400 triệu đồng trước đó (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, khác với đa phần các mẫu xe trong danh sách, cái tên Vesta SW Cross đi kèm số khung cố định, cho thấy mức giá tính lệ phí trước bạ trên không hẳn áp dụng cho xe thương mại. Theo giới chuyên gia, chiếc xe này có thể được đăng ký phục vụ đại sứ quán.

Được đem về Việt Nam từ giữa năm 2025, nhưng đến nay, loạt ô tô giá rẻ đến từ Nga vẫn chưa chính thức được mở bán, dù đại diện của thương hiệu này từng cho biết các sản phẩm đã hoàn tất thủ tục đăng kiểm từ tháng 8/2025. Thậm chí, thông tin về các xe này cũng không còn xuất hiện nhiều.

Lada Vesta SW Cross sở hữu kiểu dáng SUV lai station wagon. Động cơ được sử dụng là loại máy xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 122 mã lực (Ảnh: Lada).

Theo một số nguồn tin, Lada gặp trục trặc trong việc mở bán xe tại Việt Nam do chưa chốt được thỏa thuận với các đại lý bán lẻ. Loạt ô tô đến từ thương hiệu này tuy sở hữu giá rẻ nhưng chủ yếu sử dụng hộp số sàn, chưa phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, khiến đại lý lo ngại gặp khó trong việc phân phối.

Lô xe Lada đầu tiên cập cảng Việt Nam vào giữa năm 2025 ngoài Vesta SW Cross còn có các mẫu như: Vesta Sedan, Granta, Niva Legend và Niva Travel.

Trong đó, dòng Niva nhận được sự quan tâm của giới chơi xe do sở hữu giá bán dự kiến 450 triệu đồng, mang phong cách việt dã nhưng thiết kế mang hơi hướng của những mẫu xe từ 20-30 năm trước. Nội thất của mẫu SUV này khá đơn giản, với ghế nỉ, không có màn hình giải trí, phanh tay cơ, số sàn 5 cấp.

Lada Niva Legend có thiết kế 3 cửa tương tự dòng Suzuki Jimny đang bán tại Việt Nam. Xe được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.7L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 129Nm (Ảnh: Vinh Nguyễn).

Ngoài sự xuất hiện của cái tên Lada Vesta SW Cross, bảng điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của Hà Nội đã cập nhật một số sản phẩm mới ra mắt, như Toyota Hilux 2026, cùng một số mẫu xe được nhà phân phối điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất trong thời gian gần đây, gồm: Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hay Camry HEV.

Loạt sản phẩm này giảm giá niêm yết từ đầu năm, do thuộc diện xe hybrid được hưởng ưu đãi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (chỉ bằng 70% so với xe xăng/dầu cùng dung tích động cơ).

Nhiều mẫu xe Toyota được cập nhật giá tính lệ phí trước bạ mới tại Hà Nội theo giá niêm yết (Ảnh chụp màn hình).

Giờ đây, với giá tính lệ phí trước bạ giảm, người dùng có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí khi đăng ký xe.

Ví dụ, khách hàng đăng ký Toyota Yaris Cross HEV ở thời điểm hiện tại, với mức giá tính lệ phí trước bạ 728 triệu đồng, có thể tiết kiệm khoảng 4,5 triệu đồng so với mức giá cũ là 765 triệu đồng.