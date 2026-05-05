Loạt xe Ford sắp ra mắt Việt Nam: 3 bản Everest Platinum, thêm Wildtrak V6

Đối với Ranger, các phiên bản XLS 4x2, XLS 4x4 và Wildtrak 2.0 sẽ sử dụng động cơ dầu tăng áp đơn 2.0L mới.

Động cơ này có một số nâng cấp, bao gồm thay dây đai ướt bằng xích cam và kim phun nhiên liệu mới nhằm tăng độ bền và hiệu suất hoạt động. Thông số sức mạnh vẫn giữ nguyên với công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 405Nm.

Danh sách các phiên bản Ranger và Everest sử dụng động cơ mới tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Ford).

Phiên bản cao cấp nhất Ford Ranger Wildtrak sẽ có thêm tùy chọn động cơ dầu 3.0L V6 tăng áp kép, cho công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Đối chiếu với thị trường Thái Lan, mẫu Ranger duy nhất sử dụng động cơ này là phiên bản Wildtrak-X với phần đầu xe được thiết kế tương tự Ranger Stormtrak, bệ bước chân bằng nhôm đúc, giá nóc có thể gập gọn và thanh thể thao trượt ở thùng hàng.

Xe được trang bị mâm 17inch kết hợp lốp General Grabber AT3, cùng giảm xóc Bilstein Position-Sensitive Dampers, vừa ra mắt tại triển lãm Bangkok Motor Show 2026.

Ford Ranger Wildtrak-X tại Thái Lan (Ảnh: MassAutoCar).

Cuối cùng, phiên bản hiệu năng cao Ford Ranger Raptor sẽ đổi sang sử dụng động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, cho công suất 392 mã lực và mô-men xoắn 563Nm. Hệ dẫn động bốn bánh có chế độ chạy 4A (4 bánh toàn thời gian).

So với Raptor máy dầu, động cơ xăng V6 3.0L mạnh hơn 182 mã lực và 83Nm mô-men xoắn. Hiện đại lý đã nhận cọc mẫu xe này.

Đối với dòng Everest, sẽ có 4 phiên bản trang bị động cơ dầu tăng áp 2.0L mới, bao gồm Active, Sport, Platinum 4x2, Platinum 4x4. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất Platinum+ sẽ dùng động cơ xăng tăng áp 2.3L Ecoboost, cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 446Nm.

Ford Everest sẽ có 3 phiên bản Platinum tại Việt Nam (Ảnh: Autolifethailand).

Điểm chung của tất cả phiên bản kể trên là trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động 10 cấp. Trước đây, hộp số này chỉ có trên các phiên bản máy dầu 2.0L tăng áp kép, còn các phiên bản máy dầu 2.0L tăng áp đơn sẽ sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Nguồn tin từ đại lý còn cho biết, Ford Việt Nam sẽ khai tử phiên bản Ranger Sport, Ranger Stormtrak và Everest Titanium.

Ranger và Everest là hai mẫu xe chủ lực của Ford Việt Nam. Năm 2025, doanh số của hai mẫu xe này đạt 31.748 đơn vị, chiếm 63% trong tổng doanh số bán hàng của hãng xe Mỹ. Do đó, thay đổi về phiên bản, động cơ có thể tác động lớn đến doanh số của Ranger và Everest trong năm nay.