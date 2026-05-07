CX-8 có bản tiêu chuẩn mới giá chưa đến 900 triệu, đấu cả SUV cỡ D lẫn C

Theo thông báo từ Mazda Việt Nam, từ ngày 5/5, hãng xe Nhật chính thức bổ sung phiên bản giá “mềm” cho dòng CX-8. Biến thể này vẫn được gọi tên là Luxury, nhưng có giá bán lẻ đề xuất là 899 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu so với giá “sàn” cũ (969 triệu đồng).

Ngoài ra, hãng còn có thêm phiên bản Luxury cao cấp hơn một chút với một số trang bị tùy chọn, giá 949 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV hạng D này vẫn duy trì mức giá niêm yết cũ, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết CX-8 2.5 Luxury 899.000.000 CX-8 2.5 Luxury (tùy chọn) 949.000.000 CX-8 2.5 Premium 1.019.000.000 CX-8 2.5 Signature AWD 1.149.000.000

Giá bán lẻ đề xuất mới của Mazda CX-8 (Đơn vị: Đồng).

Trong tháng 5, phiên bản Luxury này có ưu đãi 10 triệu đồng, hạ giá còn 889 triệu đồng. Các biến thể còn lại của Mazda CX-8 có ưu đãi lên tới 60 triệu đồng, như bản Signature đang được rao bán với mức giá thực tế là 1,089 tỷ đồng.

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, song Mazda CX-8 Luxury vẫn được trang bị đèn LED trước/sau và mâm hợp kim 19 inch. Nhìn từ bên ngoài, biến thể này sở hữu ngoại hình gần như không khác các bản cao cấp.

Tương tự nhiều sản phẩm cùng thương hiệu, Mazda CX-8 cũng được lắp ráp tại Việt Nam. Bản tiêu chuẩn phân biệt với biến thể cao cấp nhất bằng chi tiết cản trước được sơn đen (Ảnh: Đại lý Mazda).

Nội thất của Mazda CX-8 tiêu chuẩn không có khác biệt nhiều về trang bị tiện nghi so với các phiên bản cao cấp hơn. Xe khuyết thiếu gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense, nhưng vẫn sở hữu 6 túi khí và các tính năng an toàn cơ bản khác.

Về khả năng vận hành, Mazda CX-8 tiêu chuẩn vẫn sử dụng khối động cơ 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 252Nm. Phiên bản này được trang bị hệ dẫn động cầu trước, hệ dẫn động 4 bánh AWD chỉ xuất hiện trên biến thể Signature.

Nội thất của Mazda CX-8 Luxury cũng khá tương đồng với các bản cao cấp hơn, chỉ thiếu gương chiếu hậu tràn viền trong xe và không có camera 360 độ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá “sàn” mới đưa Mazda CX-8 trở thành lựa chọn có giá khởi điểm thuộc hàng thấp nhất phân khúc SUV hạng D, dễ tiếp cận hơn các đối thủ như Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng) hay Toyota Fortuner (từ 1,055 tỷ đồng). Thậm chí, CX-8 tiêu chuẩn còn có thể tạo áp lực tới các mẫu xe gầm cao hạng C.

Ví dụ, Hyundai Tucson đang có giá “trần” lên tới 989 triệu đồng, hay Honda CR-V có giá khởi điểm từ 1,029 tỷ đồng.

Phân khúc SUV hạng C đang có sự hiện diện của Mazda CX-5 nhưng theo giới chuyên gia, giá khởi điểm mới của CX-8 sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn tới sức tiêu thụ của “đàn em”. Theo chia sẻ từ phía đại lý, khách Việt có xu hướng quan tâm các bản thấp của CX-5.

Việc Mazda Việt Nam áp dụng giá “sàn” mới cho CX-8 giống chiến lược đã áp dụng cho dòng CX-5. Với mức giá khởi điểm từ 699 triệu đồng, CX-5 tiêu chuẩn dễ tiếp cận ngang phiên bản cao cấp của các mẫu SUV hạng B, và không thiếu khách hàng sẵn sàng đánh đổi trang bị lấy không gian nội thất rộng rãi hơn.

Giá khởi điểm dễ tiếp cận nhất phân khúc là yếu tố chính tạo nên thành công của Mazda CX-5. Sau 3 tháng đầu năm, sản phẩm này vẫn hút khách nhất nhóm C-SUV với lũy kế doanh số đạt 4.643 xe (Ảnh: THACO).

Giờ đây, những người dùng có tài chính tầm 900 triệu đồng vốn có thể mua các phiên bản cao cấp của các mẫu C-SUV trên thị trường sẽ phải cân nhắc, lựa chọn “option” hay tiến tới xe gầm cao hạng D có không gian 7 chỗ rộng rãi như CX-8 tiêu chuẩn.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức tiêu thụ của Mazda CX-8. Sau 3 tháng đầu năm, Mazda CX-8 đang là sản phẩm bán chạy thứ hai trong phân khúc D-SUV với lũy kế doanh số đạt 932 chiếc. Tuy nhiên, Ford Everest vẫn đang bỏ xa đối thủ Nhật, với 3.580 xe được bán ra trong quý I.