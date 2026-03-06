Xe điện có tầm hoạt động dài nhất thế giới ra mắt, sạc nhanh chỉ 5 phút

Denza - thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp thuộc BYD - vừa chính thức ra mắt mẫu Denza Z9 GT mới. Phiên bản nâng cấp được cung cấp với 5 biến thể, giá bán từ 269.800 nhân dân tệ đến 369.800 nhân dân tệ (1-1,4 tỷ đồng), và bổ sung tùy chọn dẫn động cầu sau với một mô-tơ điện.

Với tầm hoạt động thuần điện tối đa 1.036 km/lần sạc theo chu trình CLTC vốn được xem là có phần "nới tay" của Trung Quốc, Denza Z9 GT hứa hẹn sẽ là mẫu xe điện có phạm vi hoạt động dài nhất thế giới hiện nay.

Thông số này cao hơn 64% so với mức tối đa 630km/lần sạc của bản Z9 GT thuần điện hiện tại.

Denza Z9 GT (Ảnh: BYD).

Phần đầu xe đã được tinh chỉnh, với các đường nét sắc sảo hơn. Cụm đèn pha kéo dài đặc trưng vẫn được giữ lại, kết hợp với cản trước tối ưu hóa và bổ sung cảm biến LiDAR mới phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Bộ mâm được thiết kế mới nhưng tay nắm cửa vẫn là dạng ẩn - chi tiết có thể sẽ sớm thay đổi vì Trung Quốc đã ra quy định cấm loại này.

Đuôi xe kiểu fastback nổi bật với cụm đèn hậu kéo dài, cản sau được gia cố và cánh gió sau thiết kế thể thao.

Sở hữu số đo dài x rộng x cao tương ứng là 5.195 x 1.990 x 1.480 (mm) cùng trục cơ sở 3.125mm, Denza Z9 GT tương đương kích thước Porsche Panamera.

Denza Z9 GT mang dáng dấp giống Porsche Panamera (Ảnh: BYD).

Bên trong xe được trang bị màn hình trung tâm 17,3 inch đặt nổi giữa hai màn hình 12,3 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình phụ phía trước.

Màu đỏ Lava là tùy chọn nội thất mới của Denza Z9 GT, đi cùng ghế thể thao liền khối, gói trang trí bằng vật liệu sợi carbon, vô-lăng thể thao ba chấu và lẫy Boost kích hoạt chế độ đua chỉ bằng một chạm.

Các chi tiết nội thất đáng chú ý khác bao gồm: cửa gió điều hòa thiết kế mới, cần số kim loại cao cấp, bọc ghế may chần trám và có logo nhận diện riêng.

Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao God’s Eye 5.0 do BYD phát triển (Ảnh: BYD).

Denza Z9 GT mới được bổ sung phiên bản dẫn động cầu sau chỉ sử dụng một mô-tơ, cho công suất tối đa 496 mã lực.

Trong khi đó, bản hiệu suất cao sử dụng ba mô-tơ được nâng cấp sức mạnh, với công suất của từng mô-tơ là 308 mã lực, 416 mã lực và 416 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây.

Z9 GT được trang bị pin Blade thế hệ thứ hai của BYD, với khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và sạc đầy (giới hạn ở 97%) trong 9 phút.

Khi sử dụng các trụ sạc thông thường, Blade Battery 2.0 vẫn có tốc độ sạc nhanh hơn 30-50% so với các loại pin xe điện truyền thống.

Ngoài ra, Denza Z9 GT còn có phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV), với tầm hoạt động thuần điện lên tới 401km theo chuẩn CLTC.