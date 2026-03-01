Công nghệ đổi pin ô tô điện của Trung Quốc đạt tốc độ nhanh hơn đổ xăng

Nio được ghi nhận là công ty tiên phong phát triển mạng lưới trạm đổi pin ô tô điện ở Trung Quốc vào năm 2018. Thời điểm đó, mỗi trạm đổi pin của hãng chỉ có 4-5 viên pin trong khoang chứa, đạt công suất phục vụ 72-120 lượt đổi mỗi ngày, với thời gian thay pin khoảng 4-5 phút.

Trong quá trình đổi pin, người dùng xe điện vẫn cần sự hỗ trợ thủ công để căn chỉnh vị trí xe.

Giờ đây, sau gần 8 năm, các trạm đổi pin của Nio đã phát triển lên thế hệ thứ 4. Thời gian đổi pin rút xuống còn 2 phút 24 giây, sức chứa khoang pin tăng lên 23 viên, và công suất phục vụ mỗi ngày có thể đạt tối đa 480 lượt đổi.

Số lượt đổi pin trong một ngày của Nio đã đạt 175.976 lượt vào ngày 21/2, thiết lập kỷ lục mới trong 4 ngày liên tiếp. Con số này tương đương với việc trung bình cứ chưa đến 0,5 giây lại có một xe hoàn tất đổi pin (tính theo tổng số lượt đổi trong 24 giờ).

Trước đó, ngày 18/2, số lượt đổi pin trong ngày của Nio đạt 158.290 lượt. Ngày 19/2 là 165.898 lượt và ngày 20/2 đạt 170.305 lượt.

Nio cán mốc 100 triệu lượt đổi pin vào ngày 6/2 (Ảnh: Nio).

Nio mất 1.508 ngày để đạt mốc 1.000 trạm đổi pin đầu tiên; thêm 477 ngày để tăng từ 1.000 lên 2.000 trạm; và chỉ 434 ngày để vượt mốc 3.000 trạm trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nio đã xây dựng hơn 8.600 trạm sạc và đổi pin trên toàn Trung Quốc; trong đó có hơn 3.700 trạm đổi pin và hơn 1.000 trạm đổi pin trên đường cao tốc. Mạng lưới này phủ sóng 550 thành phố và kết nối các tuyến cao tốc thuộc 16 cụm đô thị lớn.

Nio dự kiến bắt đầu triển khai xây dựng quy mô lớn các trạm đổi pin thế hệ thứ 5 trong năm 2026, đồng thời xây mới thêm 1.000 trạm đổi pin, bám sát các tuyến đường cao tốc, bao phủ đủ 9 trục Bắc - Nam, 11 trục Đông - Tây, kết nối 16 cụm siêu đô thị và hơn 700 thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc.

CATL, nhà cung cấp pin ô tô điện hàng đầu thế giới cũng đã phát triển mạng lưới tổng cộng 1.325 trạm đổi pin; trong đó có hơn 1.000 trạm dành cho xe du lịch và 305 trạm cho xe tải.

Một trạm đổi pin của CATL tại Trung Quốc (Ảnh: CATL).

Mục tiêu của CATL là thiết lập mạng lưới hơn 2.500 trạm đổi pin ô tô điện trên khắp 120 thành phố của Trung Quốc vào cuối năm nay.

Tùy từng trạm, sẽ có sẵn từ 14 đến 30 bộ pin, có cả pin LFP và pin NMC, pin cỡ nhỏ 20# dành cho ô tô điện cỡ nhỏ, có chiều dài cơ sở 2,2-2,3 mét và pin cỡ lớn 25# dành cho các xe có chiều dài cơ sở lên tới 2,9 mét.

Ngoài hai loại phổ biến trên, trạm đổi pin xe tải điện của CATL còn có pin cỡ lớn 75# dành cho xe tải điện, sử dụng khối pin LFP dung lượng 171kWh.

Trang Car News China từng dẫn thông cáo của công ty cho biết các trạm đổi pin này tương thích với hơn 95% xe tải thông dụng ở Trung Quốc

Đến năm 2030, Qiji Energy - đối tác của CATL - có kế hoạch thiết lập mạng lưới trạm đổi pin phủ khắp Trung Quốc dành cho xe tải, với tổng chiều dài khoảng 180.000km, nằm dọc các tuyến vận tải chính bằng ô tô tải của Trung Quốc và 16 cụm đô thị lớn.