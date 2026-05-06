Honda

Trong tháng 5, Honda Việt Nam thực hiện ưu đãi tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách mua các dòng xe như City, BR-V bản L, BR-V bản G và HR-V bản L và G.

Với mức ưu đãi trên của Honda, giá lăn bánh của các mẫu xe như City được giảm tối đa khoảng 28 triệu đồng, BR-V bản L và G được giảm tối đa 35 triệu đồng và HR-V bản L và G giảm tối đa 37 triệu đồng.

Hyundai

Tiếp nối các chương trình ưu đãi giá bán từ năm 2025, thương hiệu Hàn Quốc vẫn duy trì các gói quà tặng cũng như giảm giá cho khách mua xe trong tháng 5 này.

Cụ thể, dòng xe Grand i10 được giảm 51 triệu đồng, Accent giảm 79 triệu đồng, Stargazer phiên bản cũ giảm 107 triệu đồng, Creta giảm 60 triệu đồng, và Tucson giảm 68 triệu đồng. Trong khi đó, dòng xe có mức giảm lớn nhất vẫn là Santa Fe, giảm 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe đang được giảm giá 220 triệu đồng (Ảnh: Hội An).

Như vậy, so với chương trình giảm giá tháng 4, Hyundai Thành Công giảm giá thêm 10 triệu đồng cho các xe Accent, Creta và Tucson trong tháng 5. Riêng với Palisade, do đã hạ giá niêm yết nên sang tháng 5, mẫu xe này không còn được áp dụng chương trình giảm giá.

Kia

Trong tháng 5, Kia Việt Nam áp dụng chính sách giảm giá bán cao nhất lên đến 70 triệu đồng, áp dụng cho các mẫu xe: Kia Carnival (70 triệu đồng), Kia Sorento Hybrid (5 triệu đồng), Kia Sportage (20 triệu đồng), Kia Sonet (25 triệu đồng), Kia Seltos (31 triệu đồng) và Kia Carens (20 triệu đồng).

Với mức giảm trên, mẫu SUV Sonet giờ đây có giá khởi điểm 475 triệu đồng.

Mazda

Trong tháng 5, đa phần các mẫu xe Mazda tại thị trường Việt Nam đều được áp dụng ưu đãi về giá bán, cao nhất lên đến 60 triệu đồng.

Theo công bố của Thaco, với dòng xe CX-5, giá bán sau ưu đãi từ 689 triệu đồng. Với mức giá này, CX-5 là một trong những mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc.

Trong khi đó, dòng xe CX-8 được áp dụng mức ưu đãi giảm giá cao nhất đến 60 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của CX-8 sẽ từ 919 triệu đồng.

Mazda CX-5 có giá khởi điểm ở mức 689 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mazda).

Cũng theo Thaco, mẫu Mazda3 được giảm 35 triệu, Mazda2 giảm 19 triệu, Mazda CX-3 giảm 30 triệu và Mazda CX-30 giảm 25 triệu đồng.

Suzuki

Một số nhân viên tư vấn bán hàng tại TPHCM đang chào khách mua Suzuki Jimny với mức giá thực tế 649 triệu đồng, tức giảm tới 140 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giảm sâu chưa từng thấy của mẫu SUV này, nhưng chỉ áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Bản độ của dòng xe Suzuki Jimny tại Việt Nam (Ảnh: Vĩnh Thanh).

Theo chương trình khuyến mại của hãng, Jimny VIN 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên tới 3,5 năm, tổng trị giá 95 triệu đồng. Ưu đãi này được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, kết hợp với mức hỗ trợ riêng từ phía đại lý, tạo nên mức giảm sâu như trên.

Tuy nhiên, không phải showroom nào cũng áp dụng mức giảm lên tới 140 triệu đồng cho Suzuki Jimny VIN 2024, đa số duy trì mức giảm khoảng 100 triệu đồng.

Như vậy, mức giảm “khủng” dành cho Jimny được các đại lý thực hiện với mục đích giải phóng hàng tồn kho của đời xe cũ.

Toyota

Tương tự các tháng trước đó, hãng xe Nhật Bản đã công bố chương trình giảm giá cho loạt xe khi bước sang tháng 5. Cụ thể như sau: