Ngày 10/3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã chỉ đạo UBND các xã, phường, sở, ngành tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức phi địa giới hành chính.

Trong đó, UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra một trong những mục tiêu trọng tâm là bảo đảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính giải quyết phi địa giới hành chính có phát sinh hồ sơ thực tế (bao gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã) trong năm 2026.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tối thiểu 30% thủ tục hành chính giải quyết phi địa giới hành chính (Ảnh: Công Bính).

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính, bảo đảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã được giải quyết theo hình thức này; đề nghị các sở, ngành chủ động làm việc với các bộ, ngành, đơn vị phát triển, vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để cấu hình danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận phi địa giới hành chính.

Mục tiêu là bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các đơn vị, địa phương (bao gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã) được tiếp nhận phi địa giới hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành.

Để giám sát, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị định kỳ trước ngày 23 hàng tháng báo cáo số liệu, kết quả thực hiện về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo.